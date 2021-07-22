«Магнит» закрыл сделку по покупке «Дикси»

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров ранее говорил «Ведомостям», что «Магнит» покупает «Дикси» для расширения географии своего портфеля. Он отмечал, что у ритейлера исторически сложно шло развитие в Москве и Санкт-Петербурге. В этих регионах присутствие «Магнита» традиционно было небольшим, тогда как порядка 67% приобретаемых магазинов «Дикси» находится как раз в двух крупнейших российских городах. Директор направления стрит-ритейла компании Knight Frank Ирина Козина также отмечала, что планы по экспансии на московский рынок у «Магнита» были давно, но практически все качественные площадки были заняты магазинами «Пятерочка» и «Дикси». Москва и Санкт-Петербург – ключевые регионы и для X5, напоминал Бурмистров. Поэтому, по его мнению, тут конкуренция между ритейлерами усилится, она может происходить как в сегменте онлайн-продаж, так и в экспресс-доставке.