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Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Ведомости

Natura Siberica прекратила работу 80 розничных магазинов и остановила производство и продажи товаров под брендами компании. Об этом говорится в заявлении президента компании Сергея Буйлова, с которым ознакомились «Ведомости». 

Речь идет об использовании таких товарных знаков, как: «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Sibirska Apotheca, Natura Siberica и др. По заявлению Буйлова, решение о приостановке связано с тем, что эстонская компания OU Good Design — владелец товарных знаков — расторгла договор на лицензионное использование с операционными компаниями «Натура Сиберика» и «Первое Решение». 

«Мы вынуждены временно прекратить использование этих товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции», — отмечается в заявлении Буйлова. 

О том, что Ирина Трубникова — первая жена основателя компании Андрея Трубникова (умер в январе 2021 г.) и бизнес-партнер — направила «Первому решению» соответствующее уведомление, накануне писал Forbes.

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников еще в 2020 г. перерегистрировал часть своих брендов, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Kitchen в Эстонии. Трубников объяснял это идеей создания специализированной компании по развитию интеллектуальной собственности. Ирина Трубникова является членом правления и акционером эстонской компании.

После смерти Трубникова в компании продолжается корпоративный и наследственный конфликты. Помимо распределения долей между наследниками идут и многочисленные арбитражные разбирательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных