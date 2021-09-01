Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Речь идет об использовании таких товарных знаков, как: «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Sibirska Apotheca, Natura Siberica и др. По заявлению Буйлова, решение о приостановке связано с тем, что эстонская компания OU Good Design — владелец товарных знаков — расторгла договор на лицензионное использование с операционными компаниями «Натура Сиберика» и «Первое Решение».