Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства
Natura Siberica прекратила работу 80 розничных магазинов и остановила производство и продажи товаров под брендами компании. Об этом говорится в заявлении президента компании Сергея Буйлова, с которым ознакомились «Ведомости».
Речь идет об использовании таких товарных знаков, как: «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Sibirska Apotheca, Natura Siberica и др. По заявлению Буйлова, решение о приостановке связано с тем, что эстонская компания OU Good Design — владелец товарных знаков — расторгла договор на лицензионное использование с операционными компаниями «Натура Сиберика» и «Первое Решение».
«Мы вынуждены временно прекратить использование этих товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции», — отмечается в заявлении Буйлова.
О том, что Ирина Трубникова — первая жена основателя компании Андрея Трубникова (умер в январе 2021 г.) и бизнес-партнер — направила «Первому решению» соответствующее уведомление, накануне писал Forbes.
Основатель Natura Siberica Андрей Трубников еще в 2020 г. перерегистрировал часть своих брендов, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Kitchen в Эстонии. Трубников объяснял это идеей создания специализированной компании по развитию интеллектуальной собственности. Ирина Трубникова является членом правления и акционером эстонской компании.
После смерти Трубникова в компании продолжается корпоративный и наследственный конфликты. Помимо распределения долей между наследниками идут и многочисленные арбитражные разбирательства.