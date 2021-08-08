В Natura Siberica поменялось руководство

В прошлом году Natura Siberica была заметным игроком на рынке и входила в число 20 крупнейших по объему продаж марок, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Среди брендов компании кроме Natura Siberica – «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica. Андрей Трубников, основатель и основной владелец компании, в своем последнем интервью, которое он дал Forbes в конце декабря 2020 г., оценивал компанию в $500 млн.