В Natura Siberica поменялось руководство

В Natura Siberica поменялось руководствоНо наследникам о нем ничего не известно
4 августа в ЕГРЮЛе сменился руководитель шести из 10 юрлиц, через которые работает компания Natura Siberica. Вместо управляющей компании ООО «Юридическое агентство «Сезар консалтинг» назначен генеральный директор Дмитрий Ганзер.
В прошлом году Natura Siberica была заметным игроком на рынке и входила в число 20 крупнейших по объему продаж марок, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Среди брендов компании кроме Natura Siberica – «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica. Андрей Трубников, основатель и основной владелец компании, в своем последнем интервью, которое он дал Forbes в конце декабря 2020 г., оценивал компанию в $500 млн.
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