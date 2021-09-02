ВТБ в ближайшее время закроет сделку по покупке акций «Первого канала»
«Это очень важный актив, он несет и коммерческую часть, и идеологическую нагрузку», — подчеркнул он. По его словам, переговоры с менеджментом, акционерами, представителями власти заняли долгое время, но «все страхи, которые были, – нивелированы, все пришли к пониманию, что мы (ВТБ и «Первый канал» — «Ведомости») нужны друг другу», добавил Костин.
По его словам, в ближайшее время будет созван совет директоров банка, где сделка может быть одобрена. ВТБ по итогам подписания станет собственником примерно трети акций медиаактива. По мнению Костина, «Первый канал» может зарабатывать приличные деньги и платить дивиденды, в банке будут помогать каналу улучшать коммерческую составляющую.
О том, что ВТБ вновь станет акционером «Первого канала», стало известно в конце марта этого года. ВТБ будет принадлежать 32,89% медиакомпании. При этом доля государства в уставном капитале «Первого» сократится и составит 34,23%.
Банк стал акционером медиакомпании весной 2019 г., купив долю в 20% у структуры Романа Абрамовича «ОРТ-КБ». В сентябре 2020 г. стало известно о том, что ВТБ вышел из состава акционеров телеканала. В ВТБ тогда не уточнили, кто стал владельцем пакета, но сказали, что планируют вернуться в число акционеров «Первого» и принять участие в допэмиссии.