ВТБ в ближайшее время закроет сделку по покупке акций «Первого канала»

Банк стал акционером медиакомпании весной 2019 г., купив долю в 20% у структуры Романа Абрамовича «ОРТ-КБ». В сентябре 2020 г. стало известно о том, что ВТБ вышел из состава акционеров телеканала. В ВТБ тогда не уточнили, кто стал владельцем пакета, но сказали, что планируют вернуться в число акционеров «Первого» и принять участие в допэмиссии.