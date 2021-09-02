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ВТБ в ближайшее время закроет сделку по покупке акций «Первого канала»

Ведомости

ВТБ близок к завершению процедуры due diligence для приобретения пакета акций «Первого канала», сообщил на журналистам председатель правления ВТБ Андрей Костин на брифинге в рамках ВЭФ.

«Это очень важный актив, он несет и коммерческую часть, и идеологическую нагрузку», — подчеркнул он. По его словам, переговоры с менеджментом, акционерами, представителями власти заняли долгое время, но «все страхи, которые были, – нивелированы, все пришли к пониманию, что мы (ВТБ и «Первый канал» — «Ведомости») нужны друг другу», добавил Костин.

По его словам, в ближайшее время будет созван совет директоров банка, где сделка может быть одобрена. ВТБ по итогам подписания станет собственником примерно трети акций медиаактива. По мнению Костина, «Первый канал» может зарабатывать приличные деньги и платить дивиденды, в банке будут помогать каналу улучшать коммерческую составляющую.

О том, что ВТБ вновь станет акционером «Первого канала», стало известно в конце марта этого года. ВТБ будет принадлежать 32,89% медиакомпании. При этом доля государства в уставном капитале «Первого» сократится и составит 34,23%.

Банк стал акционером медиакомпании весной 2019 г., купив долю в 20% у структуры Романа Абрамовича «ОРТ-КБ». В сентябре 2020 г. стало известно о том, что ВТБ вышел из состава акционеров телеканала. В ВТБ тогда не уточнили, кто стал владельцем пакета, но сказали, что планируют вернуться в число акционеров «Первого» и принять участие в допэмиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных