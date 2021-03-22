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ВТБ и «Согаз» стали акционерами «Первого канала»

В результате допэмиссии акций телеканала доля государства сократилась до 34%
Тимур Бордюг
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк ВТБ вновь стал акционером «Первого канала», теперь ему принадлежит 32,89% медиакомпании, следует из распоряжения правительства №665-р, опубликованного на портале правовой информации. Теперь ВТБ принадлежит второй по размеру после государственного пакет акций телеканала. При этом доля государства в уставном капитале «Первого» сократилась и составляет 34,23%, говорится в документе.

Банк стал акционером медиакомпании весной 2019 г., купив долю в 20% у структуры Романа Абрамовича «ОРТ-КБ». В сентябре 2020 г. стало известно о том, что ВТБ вышел из состава акционеров телеканала. В ВТБ тогда не уточнили, кто стал владельцем пакета, но сказали, что планируют вернуться в число акционеров «Первого» и принять участие в допэмиссии.

«Национальная медиа группа» по итогам допэмиссии осталась акционером «Первого», но уменьшила размер своего пакета с 29% до 19,46%. Еще одним негосударственным акционером телеканала стала страховая группа «Согаз», которой теперь принадлежит 13,42% «Первого». Всего ВТБ, НМГ и «Согазу» принадлежит 65,77% медиакомпании. При этом правительство получило «золотую акцию» телеканала, обеспечивающую государственный контроль за компанией.

В конце декабря стало известно, что «Первый» будет исключен из перечня стратегических предприятий и государство сократит свою долю в его уставном капитале. Ранее государству принадлежал 51% акционерного общества, но согласно декабрьскому указу президента России Владимира Путина «Об увеличении уставного капитала АО Первый канал», этот пакет должен был сократиться до «не менее 34%». Согласно указу, госпакет должен был быть размыт в ходе допэмиссии акций «Первого», которая должна пройти в течение трех месяцев с момента опубликования документа.

В последние годы «Первый канал» испытывает трудности и регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники медиакомпаний. В 2018 г. государство выделило «Первому каналу» 4,6 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 тыс. человек. В 2019 г. общий размер субсидий составил 3,8 млрд руб. — это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 г. Минфин предлагал выделить «Первому каналу» 6,5 млрд руб., сказано в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 и 2021–2022 гг. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 г. выручка АО «Первый канал» составила 27 млрд руб. (по сравнению с 32,8 млрд руб. в 2018 г.), чистый убыток – 4,1 млрд руб. (против чистого убытка в 6,8 млрд руб. годом ранее).

При этом «Первый» потерял статус самого популярного у российских зрителей телеканала, следует из данных Mediascope. С 2016 г. он закрепился на второй строчке, уступив первое место «России 1», флагманскому каналу холдинга ВГТРК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных