«Роснефть» подписала договор с General Electric по винто-рулевым колонкам для судов

«Договоренности будут способствовать дальнейшей локализации производства комплектующего оборудования для морских судов ледового класса, которые строятся на судоверфи “Звезда”. На площадке ООО “Завод ВРК Сапфир” уже налажено производство ВРК мощностью 7,5 МВт», — говорится в сообщении компании.