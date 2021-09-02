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«Роснефть» подписала договор с General Electric по винто-рулевым колонкам для судов

Ведомости

Компании «Роснефть», General Electric Energy Power Conversion Technology и «Прикладной инженерный и учебный центр Сапфир» в рамках Восточного экономического форума подписали лицензионный договор об использовании единой технологии винто-рулевых колонок высокого ледового класса мощностью 15 МВт, сообщает пресс-служба «Роснефти».

«Договоренности будут способствовать дальнейшей локализации производства комплектующего оборудования для морских судов ледового класса, которые строятся на судоверфи “Звезда”. На площадке ООО “Завод ВРК Сапфир” уже налажено производство ВРК мощностью 7,5 МВт», — говорится в сообщении компании.

В «Роснефти» отметили, что винто-рулевые колонки являются ключевым звеном судовой электроэнергетической системы: разработанная конструкция обеспечивает высокие ледовые и маневренные качества морских судов в период навигации по Северному морскому пути.

«Реализация соглашения позволит “Роснефти” повысить эффективность бизнес-процессов в морских проектах», — подчеркнули в компании.

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Технология винто-рулевых колонок мощностью 15 МВт была разработана «Прикладным инженерным и учебным центром “Сапфир”» в сотрудничестве с GE Power Conversion France SAS. Партнерство «Роснефти» и General Electric началось в 2013 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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