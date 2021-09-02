«Роснефть» и «Русгидро» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей
«Согласно документу, стороны планируют развивать инфраструктуру для электромобилей, в том числе в Дальневосточном федеральном округе, на автозаправочных комплексах “Роснефть”. На текущий момент в рамках сотрудничества установлено 6 быстрых зарядных станций “Русгидро” на АЗС “Роснефть” в Хабаровском крае, Приморском крае и на Сахалине», — говорится в сообщении. Компании планируют каждый год устанавливать до 20 быстрых зарядных станций на Дальнем Востоке.
В розничной сети «Роснефти» сейчас работают зарядные станции на АЗС в Московской, Тверской и Ленинградской областях, во Владивостоке, Хабаровске и в Краснодарском крае.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию развития электротранспорта в России до 2030 г. Она будет реализована в два этапа: с 2021 по 2024 и с 2025 по 2030 г. К концу первого этапа планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций по всей стране.
К 2030 г. каждый десятый выпускаемый автомобиль должен быть электрическим, а число электрозаправок вырастет как минимум до 72 000.