«Роснефть» и «Русгидро» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию развития электротранспорта в России до 2030 г. Она будет реализована в два этапа: с 2021 по 2024 и с 2025 по 2030 г. К концу первого этапа планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций по всей стране.