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«Роснефть» и «Русгидро» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей

Ведомости

«Роснефть» и «Русгидро» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, сообщила пресс-служба «Роснефти».

«Согласно документу, стороны планируют развивать инфраструктуру для электромобилей, в том числе в Дальневосточном федеральном округе, на автозаправочных комплексах “Роснефть”. На текущий момент в рамках сотрудничества установлено 6 быстрых зарядных станций “Русгидро” на АЗС “Роснефть” в Хабаровском крае, Приморском крае и на Сахалине», — говорится в сообщении. Компании планируют каждый год устанавливать до 20 быстрых зарядных станций на Дальнем Востоке.

В розничной сети «Роснефти» сейчас работают зарядные станции на АЗС в Московской, Тверской и Ленинградской областях, во Владивостоке, Хабаровске и в Краснодарском крае.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию развития электротранспорта в России до 2030 г. Она будет реализована в два этапа: с 2021 по 2024 и с 2025 по 2030 г. К концу первого этапа планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций по всей стране.

К 2030 г. каждый десятый выпускаемый автомобиль должен быть электрическим, а число электрозаправок вырастет как минимум до 72 000.

Ранее по теме: Как во Владивостоке готовятся к Восточному экономическому форуму. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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