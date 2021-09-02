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«Яндекс.Услуги» перейдет на модель агрегатора оказания бытовых услуг

Ведомости

Сервис «Яндекс.Услуги» теперь будет самостоятельно принимать заказы у пользователей на оказание бытовых услуг, распределять их между партнерами и определять стандарты их оказания. За это «Яндекс» будет взымать комиссию с компаний-партнёров, которая составит от 5% до 20% в зависимости от категории услуг. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель сервиса. 

«Яндекс.Услуги» запустились в 2018 г. Сервис позволял найти необходимого мастера и связаться с ним и не брал комиссию за размещение объявлений и контакт исполнителя с заказчиком.

Теперь, по сути, модель сервиса аналогична модели агрегатора такси. Если раньше пользователь сам выбирал мастера, то теперь за него это сделает «Яндекс» с компаниями-партнерами и предложит собственную цену. Для каждой услуги будет заранее установлена цена, она становится известна на этапе формирования заказа на сервисе. 

«Вы вносите в форму заказа информацию — сервис сразу говорит, сколько это будет стоить. К примеру, поддерживающая уборка в 1-комнатной квартире стоит 1200 руб. А, например, стоимость химчистки дивана будет зависеть от размера: вы вбиваете в окно поиска на сервисе "химчистка дивана" — и выбираете нужные параметры», — пояснил представитель.

Новый сервис запущен в Москве, позже она будет работать и в других городах. Сервис пока принимает заявки на уборку квартир, химчистку мебели и ремонт телефонов. Со временем этот список будет расширяться, отмечает представитель. 

«Потенциал российского рынка услуг огромен, но только 10% пользователей ищут специалистов в сети. Если заказывать бытовые услуги онлайн будет так же удобно, как еду или такси, то люди будут чаще этим пользоваться. Мы первыми из маркетплейсов переходим в этой категории на сервисную модель, и думаю, что за нами последуют и другие участники рынка», — приводятся слова руководителя «Яндекс.Услуг» Максима Борисова в сообщении компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных