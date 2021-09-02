«Яндекс.Услуги» перейдет на модель агрегатора оказания бытовых услуг

«Потенциал российского рынка услуг огромен, но только 10% пользователей ищут специалистов в сети. Если заказывать бытовые услуги онлайн будет так же удобно, как еду или такси, то люди будут чаще этим пользоваться. Мы первыми из маркетплейсов переходим в этой категории на сервисную модель, и думаю, что за нами последуют и другие участники рынка», — приводятся слова руководителя «Яндекс.Услуг» Максима Борисова в сообщении компании.