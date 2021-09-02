«Яндекс.Услуги» перейдет на модель агрегатора оказания бытовых услуг
Сервис «Яндекс.Услуги» теперь будет самостоятельно принимать заказы у пользователей на оказание бытовых услуг, распределять их между партнерами и определять стандарты их оказания. За это «Яндекс» будет взымать комиссию с компаний-партнёров, которая составит от 5% до 20% в зависимости от категории услуг. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель сервиса.
«Яндекс.Услуги» запустились в 2018 г. Сервис позволял найти необходимого мастера и связаться с ним и не брал комиссию за размещение объявлений и контакт исполнителя с заказчиком.
Теперь, по сути, модель сервиса аналогична модели агрегатора такси. Если раньше пользователь сам выбирал мастера, то теперь за него это сделает «Яндекс» с компаниями-партнерами и предложит собственную цену. Для каждой услуги будет заранее установлена цена, она становится известна на этапе формирования заказа на сервисе.
«Вы вносите в форму заказа информацию — сервис сразу говорит, сколько это будет стоить. К примеру, поддерживающая уборка в 1-комнатной квартире стоит 1200 руб. А, например, стоимость химчистки дивана будет зависеть от размера: вы вбиваете в окно поиска на сервисе "химчистка дивана" — и выбираете нужные параметры», — пояснил представитель.
Новый сервис запущен в Москве, позже она будет работать и в других городах. Сервис пока принимает заявки на уборку квартир, химчистку мебели и ремонт телефонов. Со временем этот список будет расширяться, отмечает представитель.
«Потенциал российского рынка услуг огромен, но только 10% пользователей ищут специалистов в сети. Если заказывать бытовые услуги онлайн будет так же удобно, как еду или такси, то люди будут чаще этим пользоваться. Мы первыми из маркетплейсов переходим в этой категории на сервисную модель, и думаю, что за нами последуют и другие участники рынка», — приводятся слова руководителя «Яндекс.Услуг» Максима Борисова в сообщении компании.