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В Минцифры рассказали о новых налоговых мерах для IT-отрасли

Ведомости

Минцифры согласовало со всеми заинтересованными ведомствами ряд новых налоговых льгот для IT-отрасли. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра цифрового развития Максим Паршин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, речь идет о трех мерах. Первая — инвестиционный налоговый вычет за внедрение отечественных решений — как программных, так и аппаратных. Вторая — ускоренная амортизация программно-аппаратных комплексов. Третья — повышенный коэффициент включения в себестоимость затрат на искусственный интеллект. Замминистра уточнил, что льготы войдут во второй пакет поддержки отрасли.

«Это три мероприятия, которые никем не оспариваются и согласованы Минфином», — подчеркнул Паршин.

С начала этого года в России вступил в силу закон о налоговом маневре в IT-отрасли. В соответствии с ним, компании из данной сферы получили ряд послаблений и льгот. Например, налог на прибыль для них был снижен с 20 до 3%. Кроме того, их обязали платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, как раньше, а 7,6%. В Пенсионный фонд IT-компании теперь отчисляют 6%, в Фонд социального страхования — 1,5%, в Фонд обязательного медицинского страхования‎ — 0,1%.

Таким образом у IT-предприятий должны появиться свободные средства на развитие, пояснили ранее в Госдуме. Вводя послабления, правительство хочет создать для такого бизнеса комфортные и конкурентные условия, чтобы IT-специалисты не уезжали за рубеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных