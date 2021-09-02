В Минцифры рассказали о новых налоговых мерах для IT-отрасли
Минцифры согласовало со всеми заинтересованными ведомствами ряд новых налоговых льгот для IT-отрасли. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра цифрового развития Максим Паршин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его словам, речь идет о трех мерах. Первая — инвестиционный налоговый вычет за внедрение отечественных решений — как программных, так и аппаратных. Вторая — ускоренная амортизация программно-аппаратных комплексов. Третья — повышенный коэффициент включения в себестоимость затрат на искусственный интеллект. Замминистра уточнил, что льготы войдут во второй пакет поддержки отрасли.
«Это три мероприятия, которые никем не оспариваются и согласованы Минфином», — подчеркнул Паршин.
С начала этого года в России вступил в силу закон о налоговом маневре в IT-отрасли. В соответствии с ним, компании из данной сферы получили ряд послаблений и льгот. Например, налог на прибыль для них был снижен с 20 до 3%. Кроме того, их обязали платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, как раньше, а 7,6%. В Пенсионный фонд IT-компании теперь отчисляют 6%, в Фонд социального страхования — 1,5%, в Фонд обязательного медицинского страхования — 0,1%.
Таким образом у IT-предприятий должны появиться свободные средства на развитие, пояснили ранее в Госдуме. Вводя послабления, правительство хочет создать для такого бизнеса комфортные и конкурентные условия, чтобы IT-специалисты не уезжали за рубеж.