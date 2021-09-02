Миллер допустил начало поставок газа по «Северному потоку – 2» в 2021 году

«Еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток – 2" на европейский рынок», – сказал Миллер (цитата по ТАСС). Он отметил, что российская сторона создала все необходимые мощности для запуска газопровода.