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Миллер допустил начало поставок газа по «Северному потоку – 2» в 2021 году

Ведомости

Первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г., заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании.

«Еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток – 2" на европейский рынок», – сказал Миллер (цитата по ТАСС). Он отметил, что российская сторона создала все необходимые мощности для запуска газопровода.

Министр энергетики Николай Шульгинов также заявил, что министерство ожидает начала поставок по «Северному потоку – 2» до конца 2021 г. «Думаю, прокачка газа по "Северному потоку — 2" начнется в этом году», — сказал он журналистам в рамках ВЭФ-2021.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.

Ранее по теме: «Газпром» сообщил о финальной стадии реализации «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных