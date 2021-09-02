Миллер допустил начало поставок газа по «Северному потоку – 2» в 2021 году
Первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г., заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании.
«Еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток – 2" на европейский рынок», – сказал Миллер (цитата по ТАСС). Он отметил, что российская сторона создала все необходимые мощности для запуска газопровода.
Министр энергетики Николай Шульгинов также заявил, что министерство ожидает начала поставок по «Северному потоку – 2» до конца 2021 г. «Думаю, прокачка газа по "Северному потоку — 2" начнется в этом году», — сказал он журналистам в рамках ВЭФ-2021.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.