«Росатом», «Норникель» и ДЦСС договорились о строительстве двухтопливного ледокола
Ледокол будет обеспечивать проводку судов, работающих на проектах «Норникеля» на полуострове Таймыр, а также в западной части акватории Северного морского пути. Силовая установка судна, как предполагается, будет работать и на дизельном, и на газомоторном топливе, что обеспечит ледоколу высокие экологические характеристики, подчеркнули в компании.
«Соглашение направлено на участие сторон в решении государственных задач — реализации инвестиционных проектов в российской Арктике, развитии инфраструктуры и увеличении грузооборота Северного морского пути, создании собственного производства СПГ-ледоколов», — добавили в пресс-службе.
Реализация соглашения приведет к формированию компетенций предприятий «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» в области проектирования и постройки СПГ-ледоколов, а также расширению портфеля судостроительных заказов и оптимальной загрузке производственных мощностей ССК «Звезда», говорится в сообщении.
Как отметили в «Роснефти», возможность строительства такого ледокола позволит диверсифицировать производственную линейку «Звезды» и поспособствует дальнейшему развитию судостроительного кластера в Приморском крае. На «Звезде» уже идет строительство первого атомного ледокола проекта 10510 «Лидер».
Сейчас на Севморпути для проводки судов в устья сибирских рек действуют два ледокола типа «Таймыр»: давший название серии (построен в 1989 г.), а также «Вайгач» (1990 г.). Корпуса построены на верфи в Финляндии, атомные энергетические установки изготовлены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинград).