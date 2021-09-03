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«Росатом», «Норникель» и ДЦСС договорились о строительстве двухтопливного ледокола

Ведомости

«Росатом», «Норникель» и «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, входит в «Роснефть») в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве при создании двухтопливного дизель-СПГ ледокола, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Ледокол будет обеспечивать проводку судов, работающих на проектах «Норникеля» на полуострове Таймыр, а также в западной части акватории Северного морского пути. Силовая установка судна, как предполагается, будет работать и на дизельном, и на газомоторном топливе, что обеспечит ледоколу высокие экологические характеристики, подчеркнули в компании.

«Соглашение направлено на участие сторон в решении государственных задач — реализации инвестиционных проектов в российской Арктике, развитии инфраструктуры и увеличении грузооборота Северного морского пути, создании собственного производства СПГ-ледоколов», — добавили в пресс-службе.

Реализация соглашения приведет к формированию компетенций предприятий «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» в области проектирования и постройки СПГ-ледоколов, а также расширению портфеля судостроительных заказов и оптимальной загрузке производственных мощностей ССК «Звезда», говорится в сообщении.

Как отметили в «Роснефти», возможность строительства такого ледокола позволит диверсифицировать производственную линейку «Звезды» и поспособствует дальнейшему развитию судостроительного кластера в Приморском крае. На «Звезде» уже идет строительство первого атомного ледокола проекта 10510 «Лидер».

Сейчас на Севморпути для проводки судов в устья сибирских рек действуют два ледокола типа «Таймыр»: давший название серии (построен в 1989 г.), а также «Вайгач» (1990 г.). Корпуса построены на верфи в Финляндии, атомные энергетические установки изготовлены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинград).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных