«Росатом», «Норникель» и ДЦСС договорились о строительстве двухтопливного ледокола

Сейчас на Севморпути для проводки судов в устья сибирских рек действуют два ледокола типа «Таймыр»: давший название серии (построен в 1989 г.), а также «Вайгач» (1990 г.). Корпуса построены на верфи в Финляндии, атомные энергетические установки изготовлены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинград).