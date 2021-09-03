Газпромбанк и «Сбер» предоставят кредит «Русской медной компании» на 195 млрд рублей
Газпромбанк и «Сбер» предоставят «Русской медной компании» кредит на 195 млрд руб. для разработки Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Газпромбанка. Подписание соглашения состоялось в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«В ходе Восточного экономического форума Газпромбанк, Сбер и Группа «Русская медная компания» сообщили о подписании договора синдицированного кредита для финансирования проекта Группы «Русская медная компания» по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае... Финансирование будет предоставлено в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 лет на сумму 195 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Финансирование предоставляется компании «Амур Минералс» (входит в группу РМК) для реализации инвестиционного проекта по разработке Малмыжского медного месторождения, а также проекта по строительству горно-обогатительного комбината в Хабаровском крае. Предприятие будет состоять из четырех производственных линий, его суммарная производительность составит 90 млн тонн руды в год.
По результатам проведенной доразведки запасы месторождения «Малмыжское» оцениваются в 8,32 млн тонн меди и 347 тонн золота, доля проекта в общемировом производстве меди составит 1,4%. Объем производства медного концентрата группы РМК в результате реализации проекта вырастет в 2 раза. Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 млрд руб.