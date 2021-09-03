Газпромбанк и «Сбер» предоставят кредит «Русской медной компании» на 195 млрд рублей

Финансирование предоставляется компании «Амур Минералс» (входит в группу РМК) для реализации инвестиционного проекта по разработке Малмыжского медного месторождения, а также проекта по строительству горно-обогатительного комбината в Хабаровском крае. Предприятие будет состоять из четырех производственных линий, его суммарная производительность составит 90 млн тонн руды в год.