Греф исключил серьезный ущерб для «Сбера» от регулирования экосистем ЦБ

Греф добавил, что, кроме предложенного ЦБ, есть примеры других подходов к регулированию, в частности в Европе. «Мы сейчас все это обсуждаем с Центральным банком, какое-то решение до конца года, я думаю, что будет выработано, надеюсь, что оно будет оптимальным для всех», — добавил Греф.