Греф исключил серьезный ущерб для «Сбера» от регулирования экосистем ЦБ
«Сбер» пострадает меньше всех других игроков рынка при введении Банком России жесткого регулирования экосистем, которое может быть запущено в конце этого года. Об этом заявил глава компании Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«На наш взгляд, не очень оптимальный был предложен на первом этапе метод регулирования финансовых организаций. Мы как раз в этом регулировании пострадаем меньше, чем остальные», — сказал Греф, отметив, что точно говорить об этом пока рано (цитата по «Прайм»).
Греф добавил, что, кроме предложенного ЦБ, есть примеры других подходов к регулированию, в частности в Европе. «Мы сейчас все это обсуждаем с Центральным банком, какое-то решение до конца года, я думаю, что будет выработано, надеюсь, что оно будет оптимальным для всех», — добавил Греф.
В июне ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Регулятор считает оптимальным решением установить риск-чувствительный лимит для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды.
Но крупнейшие российские банки предупредили ЦБ, что предлагаемые им подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах и скажутся на кредитовании реального сектора экономики.