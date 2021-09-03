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Греф исключил серьезный ущерб для «Сбера» от регулирования экосистем ЦБ

Ведомости

«Сбер» пострадает меньше всех других игроков рынка при введении Банком России жесткого регулирования экосистем, которое может быть запущено в конце этого года. Об этом заявил глава компании Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«На наш взгляд, не очень оптимальный был предложен на первом этапе метод регулирования финансовых организаций. Мы как раз в этом регулировании пострадаем меньше, чем остальные», — сказал Греф, отметив, что точно говорить об этом пока рано (цитата по «Прайм»).

Греф добавил, что, кроме предложенного ЦБ, есть примеры других подходов к регулированию, в частности в Европе. «Мы сейчас все это обсуждаем с Центральным банком, какое-то решение до конца года, я думаю, что будет выработано, надеюсь, что оно будет оптимальным для всех», — добавил Греф.

В июне ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Регулятор считает оптимальным решением установить риск-чувствительный лимит для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды.

Но крупнейшие российские банки предупредили ЦБ, что предлагаемые им подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах и скажутся на кредитовании реального сектора экономики.

Ранее по теме: Что рынок думает о предложении ЦБ ограничить инвестиции в экосистемы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных