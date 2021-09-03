В Арктике реализуют новый газохимический проект стоимостью 205 млрд рублей
Газпромбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ и «Русхим газ» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение об организации финансирования нового газохимического проекта в Ненецком автономном округе на территории Арктической зоны РФ, сообщает пресс-служба Газпромбанка. Общая стоимость проекта с учетом разработки месторождений оценивается в 205 млрд руб.
«Проект включает разработку газоконденсатных месторождений в НАО, строительство завода по производству метанола мощностью 1 800 000 т в год на базе передового технологического оборудования франко-немецкой компании AirLiquide, портового терминала в районе поселка Индига с выходом на Северный морской путь и прочей инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сырьем для производства метанола станет природный газ Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений.
Финансирование проекта планируется в том числе в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», оператором которой выступает ВЭБ.РФ.