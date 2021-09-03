«Роснефть» и «Росатом» договорились о развитии импортозамещающих технологий
«Роснефть» и «Росатом» подписали соглашение о совместном развитии и внедрении импортозамещающих технологий и техники, сообщает пресс-служба «Роснефти».
««Роснефть» и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в рамках VI Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в целях совместной реализации стратегических проектов, развития и внедрения передовых импортозамещающих технологий и техники по направлениям производственной деятельности НК «Роснефть» и ее дочерних организаций», — говорится в сообщении компании.
Основные направления сотрудничества двух компаний связаны с созданием автоматизированных систем управления технологическими процессами, цифровизацией производства, охраной окружающей среды и др.
«Реализация соглашения позволит повысить эффективность бизнес процессов в регионах деятельности компании», — добавили в «Роснефти».