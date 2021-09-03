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«Роснефть» и «Росатом» договорились о развитии импортозамещающих технологий

Ведомости

«Роснефть» и «Росатом» подписали соглашение о совместном развитии и внедрении импортозамещающих технологий и техники, сообщает пресс-служба «Роснефти».

««Роснефть» и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в рамках VI Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в целях совместной реализации стратегических проектов, развития и внедрения передовых импортозамещающих технологий и техники по направлениям производственной деятельности НК «Роснефть» и ее дочерних организаций», — говорится в сообщении компании.

Основные направления сотрудничества двух компаний связаны с созданием автоматизированных систем управления технологическими процессами, цифровизацией производства, охраной окружающей среды и др.

«Реализация соглашения позволит повысить эффективность бизнес процессов в регионах деятельности компании», — добавили в «Роснефти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных