«Роснефть» и «Росатом» договорились о развитии импортозамещающих технологий

««Роснефть» и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в рамках VI Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в целях совместной реализации стратегических проектов, развития и внедрения передовых импортозамещающих технологий и техники по направлениям производственной деятельности НК «Роснефть» и ее дочерних организаций», — говорится в сообщении компании.