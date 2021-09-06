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Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней

Ведомости

Проект «Северный поток — 2» будет достроен через несколько дней и начнет работать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании заявлял, что первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г. Министр энергетики Николай Шульгинов на ВЭФ-21 также заявил, что министерство ожидает начала поставок по «Северному потоку – 2» до конца 2021 г.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.

Ранее по теме: «Не хочу распространять призрачные надежды, что цена на газ сильно снизится»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных