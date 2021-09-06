Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней
Проект «Северный поток — 2» будет достроен через несколько дней и начнет работать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.
«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», — цитирует ТАСС Лаврова.
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании заявлял, что первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г. Министр энергетики Николай Шульгинов на ВЭФ-21 также заявил, что министерство ожидает начала поставок по «Северному потоку – 2» до конца 2021 г.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.