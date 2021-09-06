Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании заявлял, что первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г. Министр энергетики Николай Шульгинов на ВЭФ-21 также заявил, что министерство ожидает начала поставок по «Северному потоку – 2» до конца 2021 г.