«Не хочу распространять призрачные надежды, что цена на газ сильно снизится»В последнем интервью на посту предправления OMV Райнер Зеле говорит о проблемах «Северного потока – 2» и перспективах водородной энергетики
Австрийская OMV – первая европейская компания, подписавшая контракт с советским «Союзнефтеэкспортом» (в 1968 г.). За шесть лет руководства OMV Райнер Зеле еще больше подружил компанию с «Газпромом», а сам подружился с Алексеем Миллером. При нем OMV стала одним из главных партнеров «Газпрома» и вошла в пул финансовых инвесторов проекта «Северный поток – 2» со стороны Европы.
Зеле дал первое интервью «Ведомостям» в 2015 г., вскоре после того, как занял пост председателя правления OMV, второе – сейчас, за несколько дней до отставки. Многие проблемы, с которыми сталкивается «Северный поток – 2», были предсказуемы шесть лет назад. «Нам нужно готовиться к тому, что будут сложности, так как многие государства – члены ЕС имеют различные интересы», – говорил Зеле в первом интервью.
Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG делает попытки вывести проект из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG, транспортирующая газ, должна быть независимой от поставщика – «Газпрома», а 50% пропускной мощности трубы должно бронироваться для альтернативных поставщиков. В свое время Федеральное сетевое агентство ФРГ сделала исключение для первого «Северного потока», построенного до изменений в газовую директиву, распространивших антимонопольные нормы на морские газопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран. Но по «Северному потоку – 2» Nord Stream 2 AG чуть больше недели назад проиграла агентству дело в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Зеле недоумевает, почему инвестора лишают права полностью использовать мощности построенного им газопровода. Он говорит о необходимости диверсификации газовых потоков, но никогда не скрывал, что сделал большую ставку на российский газ.
– На будущей неделе (интервью состоялось 27 августа. – «Ведомости»).
– До конца года. Это сказал Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз.
Что диктует цены на газ
– Мне кажется, спотовые цены зависят скорее от мирового спроса и от того, холодная ли будет зима, и в гораздо меньшей степени от газопровода «Северный поток – 2».
– Сейчас цена на газ высокая, потому что была холодная зима. Апрель и май тоже выдались холодными. Из-за этого уровень газа в подземных хранилищах довольно низкий (по данным Gas Infrastructure Europe на 30 августа, европейские газохранилища были заполнены на 66,3%, в то время как на 30 августа 2020 г. – на 91,4%. – «Ведомости»). Именно данные по объемам газа в хранилищах будут оказывать значительное влияние на цену в ближайшие месяцы. А сколько газа поступит в хранилище – определяют прежде всего мощности компрессорных станций на входе, а не «Северный поток – 2». Ближайшие недели будут решающими – сколько газа мы успеем накачать в хранилища. Потому что начиная с октября поток уже повернется в обратную сторону: будем выкачивать газ. И здесь «Северный поток – 2» роли не играет, потому что в любом случае он к этому времени задействован не будет.
Но я согласен, что некоторые вещи определяются психологией. Щелкает в голове: вот сейчас пойдет газ по «Северному потоку – 2», объемы увеличатся... И действительно, рынок на это может как-то реагировать.