– Сейчас цена на газ высокая, потому что была холодная зима. Апрель и май тоже выдались холодными. Из-за этого уровень газа в подземных хранилищах довольно низкий (по данным Gas Infrastructure Europe на 30 августа, европейские газохранилища были заполнены на 66,3%, в то время как на 30 августа 2020 г. – на 91,4%. – «Ведомости»). Именно данные по объемам газа в хранилищах будут оказывать значительное влияние на цену в ближайшие месяцы. А сколько газа поступит в хранилище – определяют прежде всего мощности компрессорных станций на входе, а не «Северный поток – 2». Ближайшие недели будут решающими – сколько газа мы успеем накачать в хранилища. Потому что начиная с октября поток уже повернется в обратную сторону: будем выкачивать газ. И здесь «Северный поток – 2» роли не играет, потому что в любом случае он к этому времени задействован не будет.