OMV сдвинула сделку с «Газпромом» из-за покупки Borealis

Австрийская нефтегазовая компания OMV считает необходимым пересмотреть цену покупки у «Газпрома» 4-го и 5-го блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения, сообщил в интервью «Ведомостям» Райнер Зеле, который покинул пост председателя правления OMV 31 августа. «С моей точки зрения, цену нужно будет обсудить еще раз. Дело в том, что ачимовские участки 4А и 5А как проект претерпели изменения. Когда мы начинали разговор, это был инвестиционный проект. А сейчас это проект производственный», – сказал Зеле. На предыдущей стадии переговоров компании согласовали цену вхождения OMV в размере 905 млн евро.