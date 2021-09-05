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OMV сдвинула сделку с «Газпромом» из-за покупки Borealis

Из-за этого цену договора по ачимовским залежам придется пересмотреть
Анна Подлинова
Согласование условий участия OMV в проекте разработки ачимовских залежей Уренгоя идет с 2016 г. (на фото установка комплексной подготовки газа № 22 на участке 2А ачимовских отложений Уренгойского месторождения) / «Газпром»

Австрийская нефтегазовая компания OMV считает необходимым пересмотреть цену покупки у «Газпрома» 4-го и 5-го блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения, сообщил в интервью «Ведомостям» Райнер Зеле, который покинул пост председателя правления OMV 31 августа. «С моей точки зрения, цену нужно будет обсудить еще раз. Дело в том, что ачимовские участки 4А и 5А как проект претерпели изменения. Когда мы начинали разговор, это был инвестиционный проект. А сейчас это проект производственный», – сказал Зеле. На предыдущей стадии переговоров компании согласовали цену вхождения OMV в размере 905 млн евро.

Зеле также объяснил причину смещения сроков по финализации сделки с 2020 г. на конец 2022 г. «Я хотел приобрести химическую компанию Borealis. В связи с этим я попросил Алексея [Миллера, председателя правления «Газпрома»] несколько сдвинуть по времени нашу сделку, чтобы как-то прийти в себя после такой крупной инвестиции. Он согласился», – сказал Зеле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных