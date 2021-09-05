OMV сдвинула сделку с «Газпромом» из-за покупки Borealis

OMV сдвинула сделку с «Газпромом» из-за покупки BorealisИз-за этого цену договора по ачимовским залежам придется пересмотреть
Австрийская нефтегазовая компания OMV считает необходимым пересмотреть цену покупки у «Газпрома» 4-го и 5-го блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения, сообщил в интервью «Ведомостям» Райнер Зеле, который покинул пост председателя правления OMV 31 августа. «С моей точки зрения, цену нужно будет обсудить еще раз. Дело в том, что ачимовские участки 4А и 5А как проект претерпели изменения. Когда мы начинали разговор, это был инвестиционный проект. А сейчас это проект производственный», – сказал Зеле. На предыдущей стадии переговоров компании согласовали цену вхождения OMV в размере 905 млн евро.
Зеле также объяснил причину смещения сроков по финализации сделки с 2020 г. на конец 2022 г. «Я хотел приобрести химическую компанию Borealis. В связи с этим я попросил Алексея [Миллера, председателя правления «Газпрома»] несколько сдвинуть по времени нашу сделку, чтобы как-то прийти в себя после такой крупной инвестиции. Он согласился», – сказал Зеле.