На ВЭФ заключили свыше 380 соглашений
«На форуме подписано более 380 соглашений... Международными и иностранными компаниями, организациями, министерствами и ведомствами было подписано 24 документа — девять с Китаем, шесть с Японией, три с Казахстаном, по одному с Австрией, Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной Кореей, Эфиопией», — говорится в сообщении.
Ранее полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что общая сумма подписанных в рамках VI Восточного экономического форума соглашений составила 3,6 трлн руб.
Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября в гибридном формате. Тема форума в этом году — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире», в программу было включено более 90 деловых мероприятий.