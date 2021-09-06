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На ВЭФ заключили свыше 380 соглашений

Ведомости

В рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ) подписаны более 380 соглашений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

«На форуме подписано более 380 соглашений... Международными и иностранными компаниями, организациями, министерствами и ведомствами было подписано 24 документа — девять с Китаем, шесть с Японией, три с Казахстаном, по одному с Австрией, Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной Кореей, Эфиопией», — говорится в сообщении.

Ранее полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что общая сумма подписанных в рамках VI Восточного экономического форума соглашений составила 3,6 трлн руб.

Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября в гибридном формате. Тема форума в этом году — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире», в программу было включено более 90 деловых мероприятий.

Ранее по теме: На ВЭФ подписали соглашений на сумму свыше 3,5 трлн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных