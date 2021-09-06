На ВЭФ заключили свыше 380 соглашений

«На форуме подписано более 380 соглашений... Международными и иностранными компаниями, организациями, министерствами и ведомствами было подписано 24 документа — девять с Китаем, шесть с Японией, три с Казахстаном, по одному с Австрией, Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной Кореей, Эфиопией», — говорится в сообщении.