ФАС привлекла все территориальные органы к проверке цен на стройматериалы

«Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе», — добавили в пресс-службе.