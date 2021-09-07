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ФАС привлекла все территориальные органы к проверке цен на стройматериалы

Ведомости

ФАС России привлекла все территориальные органы к проверкам на рынках основных и вспомогательных стройматериалов, сообщает пресс-служба ведомства.

«К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы», — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС отметили, что из-за большого количества заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ведомство решило расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, которые работают на территории страны.

«Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе», — добавили в пресс-службе.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры, подчеркнули в ведомстве.

В июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал «острой» проблему роста стоимости строительных материалов в России. Мировая инфляция в строительстве, по его словам, составила порядка 15%. 13 августа правительство РФ разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30% для компенсации удорожания стройматериалов.

Ранее по теме: Хуснуллин назвал «острой» проблему роста цен на стройматериалы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных