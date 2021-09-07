ФАС привлекла все территориальные органы к проверке цен на стройматериалы
ФАС России привлекла все территориальные органы к проверкам на рынках основных и вспомогательных стройматериалов, сообщает пресс-служба ведомства.
«К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы», — говорится в сообщении ведомства.
В ФАС отметили, что из-за большого количества заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ведомство решило расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, которые работают на территории страны.
«Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе», — добавили в пресс-службе.
В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры, подчеркнули в ведомстве.
В июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал «острой» проблему роста стоимости строительных материалов в России. Мировая инфляция в строительстве, по его словам, составила порядка 15%. 13 августа правительство РФ разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30% для компенсации удорожания стройматериалов.