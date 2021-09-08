Bloomberg назвал дату запуска «Северного потока — 2»
«Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» с 1 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
6 сентября специалисты завершили сварку последней трубы второй нитки газопровода, сообщали в компании-операторе Nord Stream 2 AG. После этого специалисты должны провести пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести ее в эксплуатацию до завершения текущего года.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Строительство первой нитки «Северного потока – 2» было завершено в июне, ранее сообщал исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.
6 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней. При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 2 сентября заявил, что первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г., в отопительный сезон.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет, чтобы обеспечить Украине доход от транзита российского газа в Европу после запуска нового газопровода.