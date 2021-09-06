Nord Stream 2 сообщил о сварке последней трубы второй нитки «Северного потока — 2»

В конце августа 2021 г. компания Nord Stream 2 AG – принадлежащий «Газпрому» оператор газопровода «Северный поток-2» – не смогла оспорить в суде немецкого Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии о распространении требований газовой директивы Евросоюза на этот трубопровод. Соответствующий документ введен в 2019 г. Он подразумевает распространение европейского антимонопольного законодательства на газопроводы из третьих стран. Так, согласно директиве, 50% пропускной мощности трубы должно бронироваться не для «Газпрома», а для альтернативных поставщиков, а оператор должен быть отделен от поставщика.