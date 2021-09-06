Nord Stream 2 сообщил о сварке последней трубы второй нитки «Северного потока — 2»
Специалисты завершили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2», сообщает компания-оператор Nord Stream 2 AG.
«6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток ‑ 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлёста», — говорится в сообщении.
После этого специалисты проведут пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года, добавили в компании.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Строительство первой нитки «Северного потока – 2» было завершено в июне, ранее сообщал исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.
6 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней. При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 2 сентября заявил, что Первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г., в отопительный сезон.
В конце августа 2021 г. компания Nord Stream 2 AG – принадлежащий «Газпрому» оператор газопровода «Северный поток-2» – не смогла оспорить в суде немецкого Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии о распространении требований газовой директивы Евросоюза на этот трубопровод. Соответствующий документ введен в 2019 г. Он подразумевает распространение европейского антимонопольного законодательства на газопроводы из третьих стран. Так, согласно директиве, 50% пропускной мощности трубы должно бронироваться не для «Газпрома», а для альтернативных поставщиков, а оператор должен быть отделен от поставщика.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет, чтобы обеспечить Украине доход от транзита российского газа в Европу после запуска нового газопровода.