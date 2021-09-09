Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ, а также ее транзит в Европу. Маршрут трубопровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на два пути — северный, который идет через Белоруссию, Польшу, Германию, Латвию и Литву, и южный, проложенный через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.