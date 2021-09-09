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Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии

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Белорусский государственный нефтехимический концерн «Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии до 13 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

«До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса — Броды» на территорию Белоруссии», — сказал он.

В пресс-службе «Белнефтехима» уточнили, что приостановка является плановой и не нанесет ущерба прокачке необходимых объемов топлива. «Никакой экстренности нет», — заявили в концерне.

В «Белнефтехиме» добавили, что в направлении Венгрии сейчас наблюдается «профицит технических возможностей», поэтому объемы прокачки при необходимости можно увеличить. При этом прием нефти по трубопроводу «Одесса — Броды» осуществляется «в рамках долгосрочных контрактов с азербайджанскими партнерами», отметили в концерне.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ, а также ее транзит в Европу. Маршрут трубопровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на два пути — северный, который идет через Белоруссию, Польшу, Германию, Латвию и Литву, и южный, проложенный через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

Ранее по теме: Оператор «Дружбы» в Польше заявил об очистке систем от загрязненной нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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