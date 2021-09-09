Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии
Белорусский государственный нефтехимический концерн «Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии до 13 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.
«До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса — Броды» на территорию Белоруссии», — сказал он.
В пресс-службе «Белнефтехима» уточнили, что приостановка является плановой и не нанесет ущерба прокачке необходимых объемов топлива. «Никакой экстренности нет», — заявили в концерне.
В «Белнефтехиме» добавили, что в направлении Венгрии сейчас наблюдается «профицит технических возможностей», поэтому объемы прокачки при необходимости можно увеличить. При этом прием нефти по трубопроводу «Одесса — Броды» осуществляется «в рамках долгосрочных контрактов с азербайджанскими партнерами», отметили в концерне.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ, а также ее транзит в Европу. Маршрут трубопровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на два пути — северный, который идет через Белоруссию, Польшу, Германию, Латвию и Литву, и южный, проложенный через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.