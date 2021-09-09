Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Захарова связала начало поставок по «Северному потоку — 2» с позицией регулятора ФРГ

Ведомости

Сроки начала коммерческих поставок газа по «Северному потоку — 2» зависят от позиции регулятора Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, углеродный след от транспортировки газа по этому газопроводу более чем в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями.

6 сентября специалисты завершили сварку последней трубы второй нитки газопровода, сообщали в компании-операторе Nord Stream 2 AG. После этого специалисты должны провести пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести ее в эксплуатацию.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней. При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 2 сентября заявил, что первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г., в отопительный сезон. По данным агентства Bloomberg, «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» с 1 октября.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Строительство первой нитки «Северного потока – 2» было завершено в июне, сообщал исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Ранее по теме: Bloomberg назвал дату запуска «Северного потока — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных