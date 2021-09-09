Захарова связала начало поставок по «Северному потоку — 2» с позицией регулятора ФРГ

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней. При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 2 сентября заявил, что первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г., в отопительный сезон. По данным агентства Bloomberg, «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» с 1 октября.