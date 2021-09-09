Захарова связала начало поставок по «Северному потоку — 2» с позицией регулятора ФРГ
Сроки начала коммерческих поставок газа по «Северному потоку — 2» зависят от позиции регулятора Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, углеродный след от транспортировки газа по этому газопроводу более чем в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями.
6 сентября специалисты завершили сварку последней трубы второй нитки газопровода, сообщали в компании-операторе Nord Stream 2 AG. После этого специалисты должны провести пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести ее в эксплуатацию.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней. При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 2 сентября заявил, что первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г., в отопительный сезон. По данным агентства Bloomberg, «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» с 1 октября.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Строительство первой нитки «Северного потока – 2» было завершено в июне, сообщал исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.