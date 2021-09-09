«Макдоналдс» организует сбор отходов и производство вторсырья в России
«Макдоналдс» заключил соглашение с «Российским экологическим оператором» (РЭО), в рамках которого сеть ресторанов организует раздельный сбор и вывоз своих отходов по всей России, а также займется их переработкой для производства вторсырья. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе компании.
«Макдоналдс» стал первой коммерческой компанией, с которой куратор мусорной реформы — РЭО — подписывает подобное соглашение, подчеркнули в компании.
«На сегодняшний день более 85% упаковки продукции компании произведено из сертифицированного бумажного сырья и может быть переработано при наличии соответствующей инфраструктуры. В течение пяти лет компания ставит перед собой задачу на 100% перейти на использование упаковки из вторичного или сертифицированного сырья», — прокомментировал сделку генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.
В 2021 г. в пилотном проекте будут участвовать 40 ресторанов «Макдоналдс». При этом все новые предприятия «Макдоналдс» будут строиться с возможностью раздельного сбора отходов и для дальнейшей передачи их на переработку, отметили в компании. Полученные в результате переработки отходов материалы будут использоваться в том числе при производстве упаковки.
1 января 2019 г. в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые дали старт «мусорной реформе». Она инициирована после экологических протестов местных жителей в ряде регионов из-за свалок и их состояния. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе начало реформы отложено до 2022 г., так как в городах запрещено создавать полигоны для мусора. Городам федерального значения придется договариваться с другими регионами о вывозе мусора на их территории.
В рамках реформы планируется построить боле 200 заводов по утилизации отходов. В мае 2020 г. «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве для строительства 25 мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. По данным Счетной палаты на конец сентября 2020 г., в России перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.