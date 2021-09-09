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«Макдоналдс» организует сбор отходов и производство вторсырья в России

Ведомости

«Макдоналдс» заключил соглашение с «Российским экологическим оператором» (РЭО), в рамках которого сеть ресторанов организует раздельный сбор и вывоз своих отходов по всей России, а также займется их переработкой для производства вторсырья. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе компании. 

«Макдоналдс» стал первой коммерческой компанией, с которой куратор мусорной реформы —  РЭО — подписывает подобное соглашение, подчеркнули в компании. 

«На сегодняшний день более 85% упаковки продукции компании произведено из сертифицированного бумажного сырья и может быть переработано при наличии соответствующей инфраструктуры. В течение пяти лет компания ставит перед собой задачу на 100% перейти на использование упаковки из вторичного или сертифицированного сырья», — прокомментировал сделку генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена. 

В 2021 г. в пилотном проекте будут участвовать 40 ресторанов «Макдоналдс». При этом все новые предприятия «Макдоналдс» будут строиться с возможностью раздельного сбора отходов и для дальнейшей передачи их на переработку, отметили в компании. Полученные в результате переработки отходов материалы будут использоваться в том числе при производстве упаковки.

1 января 2019 г. в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые дали старт «мусорной реформе». Она инициирована после экологических протестов местных жителей в ряде регионов из-за свалок и их состояния. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе начало реформы отложено до 2022 г., так как в городах запрещено создавать полигоны для мусора. Городам федерального значения придется договариваться с другими регионами о вывозе мусора на их территории.

В рамках реформы планируется построить боле 200 заводов по утилизации отходов. В мае 2020 г. «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве для строительства 25 мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. По данным Счетной палаты на конец сентября 2020 г., в России перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.

Ранее по теме: Минэнерго предложило вдвое сократить число мусоросжигательных заводов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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