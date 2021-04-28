Минэнерго предложило вдвое сократить число мусоросжигательных заводов

Минэнерго предложило вдвое сократить число мусоросжигательных заводовВ ведомстве также против поддержки проекта «Ростеха» за счет платежей энергорынка
Минэнерго считает избыточным для России проект строительства 25 мусоросжигательных теплоэлектростанций (МТЭС), который лоббирует «дочка» «Ростеха» – «РТ-инвест». Это зафиксировано в апрельском протоколе ведомственного совещания, с которым ознакомились «Ведомости».
«Позиция Минэнерго заключается в нецелесообразности развития энергетической утилизации твердых коммунальных отходов через механизмы ДПМ, а также необходимости сокращения планируемых к созданию заводов в два раза», – говорится документе. ДПМ (договоры о предоставлении мощности) обеспечивают дополнительный доход инвесторам за счет повышенных платежей оптовых потребителей энергии.
В Минэнерго подтвердили «Ведомостям», что настаивают на сокращении не менее чем вдвое планируемых мощностей МТЭС. Там пояснили, что в таких крупных МТЭС нет необходимости «исходя из прогнозируемых объемов отходов» в регионах, где предполагается их строительство. С точки зрения текущего энергобаланса «строительство рассматриваемых объектов генерации избыточно», говорят в Минэнерго, т. е. дефицита мощностей не наблюдается. Поэтому МТЭС, по мнению ведомства, необходимы «исключительно как одно из технологических решений в отрасли обращения с отходами».
Проблемы МТЭС в Подмосковье и Казани
«РТ-инвест» испытывает сложности со строительством уже одобренных и получающих поддержку пяти МТЭС в Воскресенском, Богородском, Ногинском и Солнечногорском округах Московской области, а также в Казани (Татарстан). Их сроки ввода пришлось сдвинуть с конца 2022-го на конец 2023 г. Как писал «Коммерсантъ», у компании возникли сложности с поставкой оборудования на фоне пандемии коронавируса и теперь ей, скорее всего, придется заплатить штраф за просрочку ввода порядка 6,7 млрд руб. При этом в Минэнерго ранее заявляли «Ведомостям», что цена электроэнергии МТЭС в 4–5 раз превышает средневзвешенный уровень нерегулируемых цен на оптовом энергорынке, а сами станции «не отличаются большой эффективностью».
Сегодня в Московской области и Казани «РТ-инвест» уже строит пять предприятий стоимостью около 180 млрд руб. Их планируется сдать к концу 2023 г. Суммарная мощность составит 355 МВт, они смогут сжигать 3,35 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Все они получат поддержку за счет механизма ДПМ. В финансировании участвует ВЭБ, технологическим партнером выступает «Росатом».
«РТ-инвест» хочет построить еще 25 МТЭС мощностью 14,6 млн т ТКО примерно за 800 млрд руб. Как писали «Ведомости», эти предприятия могут появиться на Черноморском побережье в районе Сочи и Тамани, в Ставропольском крае, под Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Нижним Новгородом.
Однако проект уже встретил серьезное сопротивление на различных уровнях в правительстве – от министерств до курирующего мусорную реформу вице-премьера Виктории Абрамченко. В частности, в апреле против новых строек выступил Минфин. Там считают, что обсуждать судьбу 25 новых МТЭС «Ростеха» можно будет только после сдачи в эксплуатацию уже намеченных пяти предприятий, писал РБК со ссылкой на письмо замминистра Ирины Окладниковой в адрес Абрамченко. В Минфине мотивировали это тем, что в представленных моделях финансирования отсутствует обоснование необходимости «как таковой» строительства этих предприятий. Сама вице-премьер в феврале во время обсуждения проекта также раскритиковала его. «Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и золотой мусор?» – возмущалась Абрамченко.
Финансовая модель проекта предполагает значительную поддержку со стороны государства и бизнеса. Последнему предлагается заплатить в том или ином виде за стройку мусорных электростанций. Так, через механизм ДПМ, если его применение все же признают целесообразным, промышленным предприятиям и другим юрлицам придется поддержать 25 новых МТЭС суммой в 100 млрд руб. за 15 лет, которая будет заложена в энерготариф. Против этого ранее помимо Минэнерго также высказывались «Сообщество потребителей энергии» (лобби энергоемких предприятий) и «НП Совет рынка» (регулятор энергорынков).
В «РТ-инвесте» сообщили, что направили в правительство пять вариантов финансовой модели проекта. Они отличаются разным набором мер поддержки: с применением субсидий, зеленых облигаций, льготного кредитования, механизма ДПМ и использования средств в рамках концепции «Расширенной ответственности производителей» (предусматривает отмену самостоятельной утилизации продукции и упаковки и ввод специального экосбора).
Между тем ведомства не пришли к единому мнению по поводу того, можно ли направить часть средств экосбора на строительство МТЭС. Сделать это в феврале предлагал Минпромторг, но в Минэкономразвития выступили против (ведомственная переписка есть у «Ведомостей»). При этом без привлечения средств ДПМ и экосбора проект строительства новых МТЭС убыточен, указывала в своем письме Окладникова.
В Минприроды и Минэкономразвития вопросы «Ведомостей» о структуре финансирования МТЭС переадресовали в профильные ведомства, в частности в Минпромторг. Там на запрос не ответили, так же поступили в Минфине и ФАС.
В прошлом году в России образовалось 54,4 млн т ТКО, из них около 90% оказалось на свалках и полигонах. Запущенная в 2019 г. мусорная реформа, по итогам которой страна должна перейти на раздельный сбор и утилизацию ТКО вместо захоронения, пока не дала серьезных результатов. Счетная палата в сентябре прошлого года констатировала, что в стране перерабатывается лишь 7% отходов, а ситуация с полигонами «близка к критической». По оценкам аудиторов, при существующих темпах роста объемов ТКО мощности действующих полигонов в 32 регионах России будут исчерпаны до 2024 г.
В «РТ-инвесте» говорят, что само по себе сокращение вдвое новых МТЭС в РФ существенно не отразится на финансовой модели проекта, но будет иметь негативные экологические и социальные последствия. «В результате к 2030 г. будет создано порядка 100 новых полигонов, подобных подмосковным Ядрово и Кучино, более 3000 га земель окажутся необратимо загрязнены, а рядом с полигонами будут жить более 10 млн человек», – предупреждают в компании.
По словам директора Центра экономики окружающей среды НИУ ВШЭ Георгия Сафонова, согласно мировому опыту, управление отходами – это комплексная задача, где сжигание составляет крайне малую долю (порой менее 10%). «Большая часть отходов устраняется на следующих этапах: предотвращение образования отходов, уменьшение мусорного следа потребления (стимулирование мер по снижению использования упаковки и проч.), вторичное использование ТКО, утилизация полезных материалов. Лишь в конце цепочки находится сжигание или размещение на полигонах», – говорит эксперт. Он добавляет, что благодаря такому подходу в Швеции мощности по переработке мусора уже превысили объем отходов, поэтому страна импортирует их из других государств. В Минэнерго обратили внимание «Ведомостей» на то, что и в России также развиваются «и другие, более перспективные способы обращения с отходами».
Такую модель, судя по всему, поддерживают и в Минприроды. В ведомстве заявили «Ведомостям», что наибольший объем финансовой поддержки должен направляться на переход к экономике замкнутого цикла, при которой отходы перерабатываются и используются как ресурс для выпуска новой продукции. В «РТ-инвесте», в свою очередь, подчеркивают, что речь идет о сжигании так называемых мусорных хвостов – того, что нельзя использовать для производства новых товаров. Это примерно 50% отходов, оставшиеся 20% будут переработаны во вторсырье, а 30% – компостированы.