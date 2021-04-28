Минэнерго предложило вдвое сократить число мусоросжигательных заводов

Однако проект уже встретил серьезное сопротивление на различных уровнях в правительстве – от министерств до курирующего мусорную реформу вице-премьера Виктории Абрамченко. В частности, в апреле против новых строек выступил Минфин. Там считают, что обсуждать судьбу 25 новых МТЭС «Ростеха» можно будет только после сдачи в эксплуатацию уже намеченных пяти предприятий, писал РБК со ссылкой на письмо замминистра Ирины Окладниковой в адрес Абрамченко. В Минфине мотивировали это тем, что в представленных моделях финансирования отсутствует обоснование необходимости «как таковой» строительства этих предприятий. Сама вице-премьер в феврале во время обсуждения проекта также раскритиковала его. «Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и золотой мусор?» – возмущалась Абрамченко.