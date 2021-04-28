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Минэнерго предложило вдвое сократить число мусоросжигательных заводов

В ведомстве также против поддержки проекта «Ростеха» за счет платежей энергорынка
Александр Волобуев
«Дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор» – так отзывалась вице-премьер Виктория Абрамченко о проекте «РТ-инвеста» /Алексей Филиппов / РИА Новости

Минэнерго считает избыточным для России проект строительства 25 мусоросжигательных теплоэлектростанций (МТЭС), который лоббирует «дочка» «Ростеха» – «РТ-инвест». Это зафиксировано в апрельском протоколе ведомственного совещания, с которым ознакомились «Ведомости».

«Позиция Минэнерго заключается в нецелесообразности развития энергетической утилизации твердых коммунальных отходов через механизмы ДПМ, а также необходимости сокращения планируемых к созданию заводов в два раза», – говорится документе. ДПМ (договоры о предоставлении мощности) обеспечивают дополнительный доход инвесторам за счет повышенных платежей оптовых потребителей энергии.

В Минэнерго подтвердили «Ведомостям», что настаивают на сокращении не менее чем вдвое планируемых мощностей МТЭС. Там пояснили, что в таких крупных МТЭС нет необходимости «исходя из прогнозируемых объемов отходов» в регионах, где предполагается их строительство. С точки зрения текущего энергобаланса «строительство рассматриваемых объектов генерации избыточно», говорят в Минэнерго, т. е. дефицита мощностей не наблюдается. Поэтому МТЭС, по мнению ведомства, необходимы «исключительно как одно из технологических решений в отрасли обращения с отходами».

Проблемы МТЭС в Подмосковье и Казани

«РТ-инвест» испытывает сложности со строительством уже одобренных и получающих поддержку пяти МТЭС в Воскресенском, Богородском, Ногинском и Солнечногорском округах Московской области, а также в Казани (Татарстан). Их сроки ввода пришлось сдвинуть с конца 2022-го на конец 2023 г. Как писал «Коммерсантъ», у компании возникли сложности с поставкой оборудования на фоне пандемии коронавируса и теперь ей, скорее всего, придется заплатить штраф за просрочку ввода порядка 6,7 млрд руб. При этом в Минэнерго ранее заявляли «Ведомостям», что цена электроэнергии МТЭС в 4–5 раз превышает средневзвешенный уровень нерегулируемых цен на оптовом энергорынке, а сами станции «не отличаются большой эффективностью».

Сегодня в Московской области и Казани «РТ-инвест» уже строит пять предприятий стоимостью около 180 млрд руб. Их планируется сдать к концу 2023 г. Суммарная мощность составит 355 МВт, они смогут сжигать 3,35 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Все они получат поддержку за счет механизма ДПМ. В финансировании участвует ВЭБ, технологическим партнером выступает «Росатом».

«РТ-инвест» хочет построить еще 25 МТЭС мощностью 14,6 млн т ТКО примерно за 800 млрд руб. Как писали «Ведомости», эти предприятия могут появиться на Черноморском побережье в районе Сочи и Тамани, в Ставропольском крае, под Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Нижним Новгородом.

Однако проект уже встретил серьезное сопротивление на различных уровнях в правительстве – от министерств до курирующего мусорную реформу вице-премьера Виктории Абрамченко. В частности, в апреле против новых строек выступил Минфин. Там считают, что обсуждать судьбу 25 новых МТЭС «Ростеха» можно будет только после сдачи в эксплуатацию уже намеченных пяти предприятий, писал РБК со ссылкой на письмо замминистра Ирины Окладниковой в адрес Абрамченко. В Минфине мотивировали это тем, что в представленных моделях финансирования отсутствует обоснование необходимости «как таковой» строительства этих предприятий. Сама вице-премьер в феврале во время обсуждения проекта также раскритиковала его. «Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и золотой мусор?» – возмущалась Абрамченко.

Финансовая модель проекта предполагает значительную поддержку со стороны государства и бизнеса. Последнему предлагается заплатить в том или ином виде за стройку мусорных электростанций. Так, через механизм ДПМ, если его применение все же признают целесообразным, промышленным предприятиям и другим юрлицам придется поддержать 25 новых МТЭС суммой в 100 млрд руб. за 15 лет, которая будет заложена в энерготариф. Против этого ранее помимо Минэнерго также высказывались «Сообщество потребителей энергии» (лобби энергоемких предприятий) и «НП Совет рынка» (регулятор энергорынков). 

В «РТ-инвесте» сообщили, что направили в правительство пять вариантов финансовой модели проекта. Они отличаются разным набором мер поддержки: с применением субсидий, зеленых облигаций, льготного кредитования, механизма ДПМ и использования средств в рамках концепции «Расширенной ответственности производителей» (предусматривает отмену самостоятельной утилизации продукции и упаковки и ввод специального экосбора).

Между тем ведомства не пришли к единому мнению по поводу того, можно ли направить часть средств экосбора на строительство МТЭС. Сделать это в феврале предлагал Минпромторг, но в Минэкономразвития выступили против (ведомственная переписка есть у «Ведомостей»). При этом без привлечения средств ДПМ и экосбора проект строительства новых МТЭС убыточен, указывала в своем письме Окладникова.

В Минприроды и Минэкономразвития вопросы «Ведомостей» о структуре финансирования МТЭС переадресовали в профильные ведомства, в частности в Минпромторг. Там на запрос не ответили, так же поступили в Минфине и ФАС.

В прошлом году в России образовалось 54,4 млн т ТКО, из них около 90% оказалось на свалках и полигонах. Запущенная в 2019 г. мусорная реформа, по итогам которой страна должна перейти на раздельный сбор и утилизацию ТКО вместо захоронения, пока не дала серьезных результатов. Счетная палата в сентябре прошлого года констатировала, что в стране перерабатывается лишь 7% отходов, а ситуация с полигонами «близка к критической». По оценкам аудиторов, при существующих темпах роста объемов ТКО мощности действующих полигонов в 32 регионах России будут исчерпаны до 2024 г.

В «РТ-инвесте» говорят, что само по себе сокращение вдвое новых МТЭС в РФ существенно не отразится на финансовой модели проекта, но будет иметь негативные экологические и социальные последствия. «В результате к 2030 г. будет создано порядка 100 новых полигонов, подобных подмосковным Ядрово и Кучино, более 3000 га земель окажутся необратимо загрязнены, а рядом с полигонами будут жить более 10 млн человек», – предупреждают в компании.

По словам директора Центра экономики окружающей среды НИУ ВШЭ Георгия Сафонова, согласно мировому опыту, управление отходами – это комплексная задача, где сжигание составляет крайне малую долю (порой менее 10%). «Большая часть отходов устраняется на следующих этапах: предотвращение образования отходов, уменьшение мусорного следа потребления (стимулирование мер по снижению использования упаковки и проч.), вторичное использование ТКО, утилизация полезных материалов. Лишь в конце цепочки находится сжигание или размещение на полигонах», – говорит эксперт. Он добавляет, что благодаря такому подходу в Швеции мощности по переработке мусора уже превысили объем отходов, поэтому страна импортирует их из других государств. В Минэнерго обратили внимание «Ведомостей» на то, что и в России также развиваются «и другие, более перспективные способы обращения с отходами». 

Такую модель, судя по всему, поддерживают и в Минприроды. В ведомстве заявили «Ведомостям», что наибольший объем финансовой поддержки должен направляться на переход к экономике замкнутого цикла, при которой отходы перерабатываются и используются как ресурс для выпуска новой продукции. В «РТ-инвесте», в свою очередь, подчеркивают, что речь идет о сжигании так называемых мусорных хвостов – того, что нельзя использовать для производства новых товаров. Это примерно 50% отходов, оставшиеся 20% будут переработаны во вторсырье, а 30% – компостированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных