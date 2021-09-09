Песков выразил надежду на отсутствие препятствий при запуске «Северного потока — 2»

«Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии, мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что намерения так или иначе мешать реализации проекта декларировались в Вашингтоне. Проекту мешали по-разному, в результате чего сроки его ввода в эксплуатацию были сдвинуты. Пресс-секретарь президента отметил, что Европа заинтересована в поставках газа и Россия как ответственный участник международного энергетического сообщества готова быть надежным поставщиком.