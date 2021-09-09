Песков выразил надежду на отсутствие препятствий при запуске «Северного потока — 2»
В Кремле надеются, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу в строй газопровода «Северный поток — 2», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии, мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что намерения так или иначе мешать реализации проекта декларировались в Вашингтоне. Проекту мешали по-разному, в результате чего сроки его ввода в эксплуатацию были сдвинуты. Пресс-секретарь президента отметил, что Европа заинтересована в поставках газа и Россия как ответственный участник международного энергетического сообщества готова быть надежным поставщиком.
«А что касается вот этих предупреждений украинцев всем европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне, наверно, нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверно, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям», — добавил Песков.
6 сентября специалисты завершили сварку последней трубы второй нитки газопровода, сообщали в компании-операторе Nord Stream 2 AG. После этого специалисты должны провести пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести ее в эксплуатацию. По данным агентства Bloomberg, «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» с 1 октября.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.