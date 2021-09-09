Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Песков выразил надежду на отсутствие препятствий при запуске «Северного потока — 2»

Ведомости

В Кремле надеются, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу в строй газопровода «Северный поток — 2», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии, мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что намерения так или иначе мешать реализации проекта декларировались в Вашингтоне. Проекту мешали по-разному, в результате чего сроки его ввода в эксплуатацию были сдвинуты. Пресс-секретарь президента отметил, что Европа заинтересована в поставках газа и Россия как ответственный участник международного энергетического сообщества готова быть надежным поставщиком.

«А что касается вот этих предупреждений украинцев всем европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне, наверно, нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверно, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям», — добавил Песков.

6 сентября специалисты завершили сварку последней трубы второй нитки газопровода, сообщали в компании-операторе Nord Stream 2 AG. После этого специалисты должны провести пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести ее в эксплуатацию. По данным агентства Bloomberg, «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» с 1 октября. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 

Ранее по теме: Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных