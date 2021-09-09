ФАС возбудила дело из-за необоснованно высокой наценки на стекло
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Салаватстекла» и «Гардиан Стекла», подозреваемых в злоупотреблении доминирующим положением на рынке стекла, сообщила пресс-служба ведомства.
«ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении. В связи с поступившими заявлениями о росте стоимости стройматериалов, в том числе листового стекла, ФАС провела анализ и установила, что данный рынок является высококонцентрированным. Коллективное доминирующее положение на нем занимают несколько производителей, в том числе «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло».
Регулятор выяснил, что цена на листовое стекло в июле 2021 г. увеличилась более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом рост себестоимости был незначительным. По мнению ФАС, это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую компаниями продукцию.
Ранее ФАС поручила своим территориальным органам проверить крупные строительные компании и производителей основных строительных материалов на фоне продолжающегося роста цен на стройматериалы. В июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал «острой» проблему роста стоимости строительных материалов в России. Мировая инфляция в строительстве, по его словам, составила порядка 15%.