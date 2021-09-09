ФАС возбудила дело из-за необоснованно высокой наценки на стекло

Регулятор выяснил, что цена на листовое стекло в июле 2021 г. увеличилась более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом рост себестоимости был незначительным. По мнению ФАС, это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую компаниями продукцию.