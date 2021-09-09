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ФАС возбудила дело из-за необоснованно высокой наценки на стекло

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Салаватстекла» и «Гардиан Стекла», подозреваемых в злоупотреблении доминирующим положением на рынке стекла, сообщила пресс-служба ведомства. 

«ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении. В связи с поступившими заявлениями о росте стоимости стройматериалов, в том числе листового стекла, ФАС провела анализ и установила, что данный рынок является высококонцентрированным. Коллективное доминирующее положение на нем занимают несколько производителей, в том числе «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло».

Регулятор выяснил, что цена на листовое стекло в июле 2021 г. увеличилась более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом рост себестоимости был незначительным. По мнению ФАС, это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую компаниями продукцию.

Ранее ФАС поручила своим территориальным органам проверить крупные строительные компании и производителей основных строительных материалов на фоне продолжающегося роста цен на стройматериалы. В июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал «острой» проблему роста стоимости строительных материалов в России. Мировая инфляция в строительстве, по его словам, составила порядка 15%. 

Ранее по теме: ФАС привлекла все территориальные органы к проверке цен на стройматериалы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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