В Германии заявили об отсутствии документов по «Северному потоку — 2» для приема газа

9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова связала начало поставок по «Северному потоку — 2» с позицией регулятора ФРГ. «Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — сказала она.