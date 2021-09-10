В Германии заявили об отсутствии документов по «Северному потоку — 2» для приема газа
В Горнодобывающем управлении Штральзунда пока не получили необходимые документы для выдачи разрешения на прием газа по «Северному потоку — 2», сообщает «РИА Новости».
«Названные вами документы по обеим ниткам пока не предоставлены. Разрешение на прием газа (т. е. точка подключения) может быть выдано только после предоставления документов», — заявил представитель ведомства.
Согласно сообщению министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, для выдачи разрешения на прием газа горнодобывающему управлению Штральзунда необходимо получить документацию от компании-оператора газопровода. Эта документация должна подтверждать «герметичность, прочность и наличие необходимых предохранительных устройств двух ниток газопровода "Северный поток — 2"», ранее сообщали агентству.
9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова связала начало поставок по «Северному потоку — 2» с позицией регулятора ФРГ. «Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — сказала она.