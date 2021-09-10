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В Германии заявили об отсутствии документов по «Северному потоку — 2» для приема газа

Ведомости

В Горнодобывающем управлении Штральзунда пока не получили необходимые документы для выдачи разрешения на прием газа по «Северному потоку — 2», сообщает «РИА Новости».

«Названные вами документы по обеим ниткам пока не предоставлены. Разрешение на прием газа (т. е. точка подключения) может быть выдано только после предоставления документов», — заявил представитель ведомства.

Согласно сообщению министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, для выдачи разрешения на прием газа горнодобывающему управлению Штральзунда необходимо получить документацию от компании-оператора газопровода. Эта документация должна подтверждать «герметичность, прочность и наличие необходимых предохранительных устройств двух ниток газопровода "Северный поток — 2"», ранее сообщали агентству.

9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова связала начало поставок по «Северному потоку — 2» с позицией регулятора ФРГ. «Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — сказала она.

10 сентября «Газпром» сообщил о полном завершении строительства «Северного потока — 2». Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что первый газ по газопроводу может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г., 

Ранее по теме: «Газпром» сообщил о полном завершении строительства «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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