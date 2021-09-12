Нафтогаз: Украина импортирует газ по высокой цене из-за безопасности
Украина закупает газ по высокой цене, но энергетическая безопасность остается приоритетом, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «Украина 24».
«Действительно, сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом», – рассказал он.
Витренко также сообщил, что заполненность хранилищ находится на отметке около 19 млрд куб. м газа. При этом правительство ставило цель довести этот показатель до 17 млрд куб. м к началу отопительного сезона.
1 сентября в «Газпроме» заявили, что к 12 октября в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины при сохранении текущих темпов закачки будет закачано на 30% меньше газа, или на 8 млрд куб. м, газа меньше, чем в прошлом году.
9 сентября стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF впервые достигла $700,2 за 1000 куб. м, или около 57 евро за МВ\ч. Цена выросла за сутки на 3%, согласно данным торгов лондонской биржи ICE.
В середине августа «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки. Однако российская компания забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.