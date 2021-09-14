Корпорация МСП выбрала шесть банков для запуска механизма поручительства
Корпорация МСП (КМСП, входит в группу ВЭБ.рф) провела отбор банков для участия в пилотном проекте по запуску нового финансового инструмента поддержки бизнеса – зонтичного механизма предоставления поручительств, сообщил «Ведомостям» представитель КМСП. Участниками проекта стали банк «Открытие», ПСБ, РНКБ, «Сбер», ВТБ и МСП Банк. По словам собеседника издания, в пилотном режиме механизм заработает с 14 сентября.
Ранее «Ведомости» писали, что правительство совместно с КМСП подготовили параметры зонтичного механизма предоставления поручительств для микропредприятий, малого и среднего бизнеса.
На первом этапе поручительства КМСП будут обеспечивать до 50% от суммы кредита. В октябре будут определены приоритетные направления кредитования, по которым поручительство составит до 85%, добавил представитель корпорации.
Не менее 20% кредитов в рамках зонтичного поручительства должны идти на инвестиционные цели – такое требование установлено для банков-участников пилотного проекта. Кроме того, для банков будет установлен минимальный лимит по охвату субъектов МСП, которые должны получить поручительство.
В рамках реализации пилотного проекта до конца 2021 г. компании микро, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 млрд руб. кредитных средств, корпорацией будут выданы поручительства на сумму 8 млрд руб. Предполагается, что до 2024 г. не менее 35 000 МСП смогут получить кредиты с поручительством КМСП. Механизм позволит привлечь более 600 млрд руб. финансирования.
Зонтичный механизм даст возможность получить кредит целому сегменту предпринимателей, которым ранее кредиты были недоступны, а также позволит снизить конечные процентные ставки по кредитам (на 1-2 п. п.), отмечает представитель КМСП.
«Зонтичные поручительства – это дополнительная мера поддержки бизнеса, разработанная по поручению президента РФ Владимира Путина. С помощью поручительств те компании, которым раньше банки отказывали в кредитах из-за отсутствия залога, теперь смогут получить доступ к заемному капиталу», — рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
По словам генерального директора корпорации МСП Александра Исаевича, каждый второй отказ в выдаче кредита для предпринимателя связан с отсутствием залога. При этом корпорация обратит особое внимание на уровень риска и будет работать с тремя группами заемщиков. «Первая группа — это компании с высоким риском, как правило, они не связаны с торговлей. В рамках пилота таких должно быть 20-25% в портфеле каждого банка, в зависимости от того, какие у них риск-метрики. Вторая – это заемщики со средним уровнем риска. За счет того что у них высвобождаются залоги под наши гарантии, банки увеличивают им лимит. Третья группа – это заемщики, которые и так получили бы кредит, но за счет нашего поручительства банки будут снижать процентную ставку», – добавил Исаевич, слова которого передает представитель.
В корпорации добавили, что поручительство по кредиту можно будет получить мгновенно в «одном» окне банка при выдаче кредита. Кроме того, комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель.