Корпорация МСП выбрала шесть банков для запуска механизма поручительства

По словам генерального директора корпорации МСП Александра Исаевича, каждый второй отказ в выдаче кредита для предпринимателя связан с отсутствием залога. При этом корпорация обратит особое внимание на уровень риска и будет работать с тремя группами заемщиков. «Первая группа — это компании с высоким риском, как правило, они не связаны с торговлей. В рамках пилота таких должно быть 20-25% в портфеле каждого банка, в зависимости от того, какие у них риск-метрики. Вторая – это заемщики со средним уровнем риска. За счет того что у них высвобождаются залоги под наши гарантии, банки увеличивают им лимит. Третья группа – это заемщики, которые и так получили бы кредит, но за счет нашего поручительства банки будут снижать процентную ставку», – добавил Исаевич, слова которого передает представитель.