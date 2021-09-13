Суд в Нидерландах обязал Uber заключить трудовые договоры с водителями
Суд Амстердама встал на сторону водителей по коллективному иску к Uber и признал их полноценными работниками, а не самозанятыми, следует из электронной базы суда. Согласно решению, Uber будет обязан заключить трудовые договоры с водителями, выплачивать им зарплату и предоставить им права и льготы, предусмотренные трудовым законодательством страны.
«Правовые отношения между Uber и этими водителями (истцами. — Ред.) соответствуют всем характеристикам трудового договора», — говорится в решении суда.
Как пишет издание Techcrunch, на платформе Uber в Нидерландах работает порядка 4000 водителей, по иску Uber будет обязан выплатить штраф в размере 50 000 евро за невыполнение условий трудового соглашения для таксистов.
«Мы разочарованы этим решением, потому что знаем, что подавляющее большинство водителей хотят оставаться независимыми. Водители не хотят отказываться от свободы выбора, когда и где им работать. Поэтому в интересах водителей мы подадим апелляцию на решение суда, а также продолжим улучшать работу платформы в Нидерландах», — приводит издание комментарий генерального директора Uber в Северной Европе Маурица Шенфельда.
Это не первый иск к Uber в Европе, в котором водители борются за официальное трудоустройство. В феврале 2021 г. Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Uber о правах водителей, разбирательство по иску длилось с 2016 г. После этого компания согласилась начать платить зарплату 70 000 британских водителей.