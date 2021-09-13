Суд в Нидерландах обязал Uber заключить трудовые договоры с водителями

«Мы разочарованы этим решением, потому что знаем, что подавляющее большинство водителей хотят оставаться независимыми. Водители не хотят отказываться от свободы выбора, когда и где им работать. Поэтому в интересах водителей мы подадим апелляцию на решение суда, а также продолжим улучшать работу платформы в Нидерландах», — приводит издание комментарий генерального директора Uber в Северной Европе Маурица Шенфельда.