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СМИ узнали о выходе Marathon Group из капитала Fix Price

Ведомости

Структура Marathon Group Александра Винокурова и партнеров — Samonico Holdings Ltd. — продает свой пакет акций в ритейлере Fix Price, сообщили Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на источники. 

По данным Bloomberg, Marathon Group выставила на продажу через ускоренный сбор заявок 25,36 млн GDR Fix Price. Организатором торгов выступает «ВТБ Капитал». 

По данным «РИА Новости», структура Marathon Group продает 2,98% ритейлера, что соответствует 25,36 млн GDR по цене $7,8 за акцию. Это почти на 9% ниже стоимости бумаги на момент закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже 13 сентября. Исходя из цены продажи, пакет может быть продан примерно за $197,8 млн. 

«Ведомости» направили запросы представителям Fix Price и Marathon Group. 

На фоне новостей о выходе Marathon Group из капитала Fix Price стоимость GDR снижается в ходе торгов на LSE. На 12:54 по мск цена снизилась на 2,77% по отношению к закрытию предыдущего дня торгов — до $8,27 за бумагу. 

В марте этого года Fix Price провела IPO одновременно на LSE и Мосбирже. Размещение прошло по верхней границе диапазона - $9,75 за GDR. Капитализация компании была оценена в $8,28 млрд на момент размещения, что стало крупнейшим IPO среди российских ритейлеров. Акционеры ритейлера в ходе IPO предложили инвесторам 178,37 млн бумаг, или 21% уставного капитала. В сообщении компании говорилось, что у акционеров есть опцион на продажу еще 26,8 млн GDR. 

Сейчас крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин, которым совокупно принадлежит 83,31% акций сети, 4% у Goldman Sachs Group. После IPO их доли (с учетом опциона) снизились до 67,87 и 2,79% соответственно. Marathon Group до размещения принадлежало 9,94%, после IPO доля компании снизилась до 2,98%. 

Сеть Fix Price насчитывает более 4600 магазинов и представлена в 79 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Стоимость товаров – от 50 до 249 руб. На рынке товаров по фиксированным ценам, по данным Oliver Wyman, доля компании составляет 93%. Выручка сети по МСФО по итогам 2020 г. составила 190,1 млрд руб. (+33% год к году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных