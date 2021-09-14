СМИ узнали о выходе Marathon Group из капитала Fix Price

В марте этого года Fix Price провела IPO одновременно на LSE и Мосбирже. Размещение прошло по верхней границе диапазона - $9,75 за GDR. Капитализация компании была оценена в $8,28 млрд на момент размещения, что стало крупнейшим IPO среди российских ритейлеров. Акционеры ритейлера в ходе IPO предложили инвесторам 178,37 млн бумаг, или 21% уставного капитала. В сообщении компании говорилось, что у акционеров есть опцион на продажу еще 26,8 млн GDR.