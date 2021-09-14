ВЭБ.РФ предложил построить курорт на Байкале за 161 млрд рублей

До этого, в августе, «Коммерсантъ» со ссылкой на документы сообщал о предложении ВЭБ.РФ застроить площадку закрытого ЦБК 479 тыс. кв. м курортной недвижимости. По данным газеты, госкорпорация тогда оценила необходимые инвестиции в проект в 60 млрд руб. Самым дорогим объектом, говорилось в публикации, должен стать санаторий площадью 150 000 кв. м (21 млрд руб.). Расходы на строительство гостиниц могут составить 6,5 млрд руб., горнолыжного курорта с гостиницей на 18 000 кв. м – 6 млрд руб. Проект, по данным газеты, планируется завершить до 2033 г. Это должно увеличить турпоток к 2040 г. почти в семь раз, до 1,2 млн человек в год.