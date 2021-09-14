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ВЭБ.РФ предложил построить курорт на Байкале за 161 млрд рублей

Ведомости

ВЭБ.РФ предложила построить на берегу озера Байкал на месте бывшего комбината город-курорт за 161 млрд руб., подтвердил «Ведомостям» представитель дочерней компании госкорпорации, «Байкал.Центр». В августе проект оценивался примерно в 60 млрд руб. Первым об этом сообщил РБК со ссылкой на презентацию проекта и источники.

В документе, как сообщает издание, говорится о создании города-курорта «мирового класса», центра водных ресурсов и технологий в Байкальске, на юге озера Байкал. Рядом с этим городом находился Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), закрытый в 2013 г. Стоимость проекта оценивается в 161 млрд руб., в эту сумму входит, в том числе, рекультивация промплощадки предприятия, ликвидация прочего экологического вреда, строительство социальных объектов и жилой застройки, а также прокладка коммуникаций.

До этого, в августе, «Коммерсантъ» со ссылкой на документы сообщал о предложении ВЭБ.РФ застроить площадку закрытого ЦБК 479 тыс. кв. м курортной недвижимости. По данным газеты, госкорпорация тогда оценила необходимые инвестиции в проект в 60 млрд руб. Самым дорогим объектом, говорилось в публикации, должен стать санаторий площадью 150 000 кв. м (21 млрд руб.). Расходы на строительство гостиниц могут составить 6,5 млрд руб., горнолыжного курорта с гостиницей на 18 000 кв. м – 6 млрд руб. Проект, по данным газеты, планируется завершить до 2033 г. Это должно увеличить турпоток к 2040 г. почти в семь раз, до 1,2 млн человек в год.

Также издание утверждало, что проектом могут заняться структуры бывшего владельца комбината, российского миллиардера и бизнесмена, совладельца En+ и «Русала» Олега Дерипаски. В ВЭБ.РФ тогда ответили, что потенциальные инвесторы, параметры и источники финансирования проекта пока не определены, а также допустили рост суммы необходимых инвестиций.

В 2013 г. БЦБК закрылся из-за негативного влияния на экологию озера. Ежегодно комбинат сбрасывал в Байкал от 27 до 49 млн т сточных вод. Проблема с отходами до сих пор не решена. По данным Росгеологии, в 14 картах-накопителях БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн т отходов, писал РБК. В октябре 2016 г. на базе БЦБК было решено создать туристический кластер. Такой меморандум подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о планах построить курорт на месте комбината на Байкале

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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