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«Коммерсантъ» узнал о планах построить курорт на месте комбината на Байкале

Ведомости

ВЭБ.РФ планирует построить на месте Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) пятизвездочный санаторно-курортный комплекс за 60,15 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию инициатора проекта — дочернюю компанию ВЭБ.РФ ООО «Байкал.Центр».

На территории 1000 га планируется построить санаторно-курортный комплекс, комплекс гостиниц, конгресс-центр, дайвинг-центр, лечебно-реабилитационный комплекс, морской порт, хелипорт и логистический комплекс. Общая площадь объектов составит более 479 000 кв. м.

В ВЭБ.РФ рассказали, что потенциальные инвесторы, параметры и источники финансирования проекта пока не определены, объем инвестиций может значительно вырасти. В госкорпорации отметили, что рекреационная зона – часть мастер-плана Байкальска, который корпорация разрабатывает вместе с властями Иркутской области по поручению президента Владимира Путина.

Самым дорогим объектом будет санаторий площадью 150 000 кв. м – инвестиции в него оцениваются в 21 млрд руб. Расходы на строительство гостиниц могут составить 6,5 млрд руб., на строительство горнолыжного курорта с гостиницей на 18 000 кв. м – 6 млрд руб. Планируется закончить проект до 2033 г. Это должно увеличить турпоток к 2040 г. почти в семь раз, до 1,2 млн человек в год.

Два собеседника издания на рынке недвижимости рассказали, что в проекте могут принять участие структуры владельца UC Rusal Олега Дерипаски. Собеседники напомнили, что бизнесмен контролирует парк-отель «Бурдугуз» и отель «Байкал Бизнес Центр» в Иркутске. До 2010 г. Дерипаска владел 49% акций ЦБК, остальные 51% принадлежали Росимуществу. Затем бизнесмен передал свой пакет акций «Континенталь инвесту» Николая Макарова.

В 2013 г. БЦБК закрылся из-за негативного влияния на экологию озера. Ежегодно комбинат сбрасывал в Байкал от 27 до 49 млн т сточных вод. Проблема с отходами до сих пор не решена. По данным Росгеологии, в 14 картах-накопителях БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн т отходов, писал РБК. В октябре 2016 г. на базе БЦБК было решено создать туристический кластер. Такой меморандум подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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