«Коммерсантъ» узнал о планах построить курорт на месте комбината на Байкале

Самым дорогим объектом будет санаторий площадью 150 000 кв. м – инвестиции в него оцениваются в 21 млрд руб. Расходы на строительство гостиниц могут составить 6,5 млрд руб., на строительство горнолыжного курорта с гостиницей на 18 000 кв. м – 6 млрд руб. Планируется закончить проект до 2033 г. Это должно увеличить турпоток к 2040 г. почти в семь раз, до 1,2 млн человек в год.