«Коммерсантъ» узнал о планах построить курорт на месте комбината на Байкале
На территории 1000 га планируется построить санаторно-курортный комплекс, комплекс гостиниц, конгресс-центр, дайвинг-центр, лечебно-реабилитационный комплекс, морской порт, хелипорт и логистический комплекс. Общая площадь объектов составит более 479 000 кв. м.
В ВЭБ.РФ рассказали, что потенциальные инвесторы, параметры и источники финансирования проекта пока не определены, объем инвестиций может значительно вырасти. В госкорпорации отметили, что рекреационная зона – часть мастер-плана Байкальска, который корпорация разрабатывает вместе с властями Иркутской области по поручению президента Владимира Путина.
Самым дорогим объектом будет санаторий площадью 150 000 кв. м – инвестиции в него оцениваются в 21 млрд руб. Расходы на строительство гостиниц могут составить 6,5 млрд руб., на строительство горнолыжного курорта с гостиницей на 18 000 кв. м – 6 млрд руб. Планируется закончить проект до 2033 г. Это должно увеличить турпоток к 2040 г. почти в семь раз, до 1,2 млн человек в год.
Два собеседника издания на рынке недвижимости рассказали, что в проекте могут принять участие структуры владельца UC Rusal Олега Дерипаски. Собеседники напомнили, что бизнесмен контролирует парк-отель «Бурдугуз» и отель «Байкал Бизнес Центр» в Иркутске. До 2010 г. Дерипаска владел 49% акций ЦБК, остальные 51% принадлежали Росимуществу. Затем бизнесмен передал свой пакет акций «Континенталь инвесту» Николая Макарова.
В 2013 г. БЦБК закрылся из-за негативного влияния на экологию озера. Ежегодно комбинат сбрасывал в Байкал от 27 до 49 млн т сточных вод. Проблема с отходами до сих пор не решена. По данным Росгеологии, в 14 картах-накопителях БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн т отходов, писал РБК. В октябре 2016 г. на базе БЦБК было решено создать туристический кластер. Такой меморандум подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».