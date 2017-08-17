Путин поручил ликвидировать последствия деятельности Байкальского ЦБК

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить полную ликвидацию последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».

По поручению президента, опубликованному на сайте Кремля, эти мероприятия профинансируют из федерального бюджета на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. Правительство определит единственного исполнителя работ.

Первый доклад по выполнению поручения должен быть представлен кабинетом министров президенту до 1 декабря текущего года, далее - один раз в полгода.

Кроме того, Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с Росприроднадзором провести проверку законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду на Байкальской природной территории. Поручение должно быть выполнено до 1 ноября текущего года.

По оценке помощника президента Андрея Белоусова, на восстановление Байкала нужно 6 млрд руб.

Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было объявлено в феврале 2013 г. 49% акций комбината принадлежит Росимуществу, остальное - структурам предпринимателя Николая Макарова. С декабря 2012 г. на БЦБК введена процедура конкурсного управления, залоговым кредитором по требованиям в размере около 1,352 млрд руб. стал Внешэкономбанк. В октябре 2016 г. на базе ЦБК было решено создать туристический кластер. Соответствующий меморандум подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».