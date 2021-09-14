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Apple назвала стоимость новых iPhone в России

Ведомости

Стоимость iPhone 13 в России составит от 79 990 руб, iPhone 13 Pro — от 99 990 руб., iPhone 13 mini — от 69 990 руб., iPhone 13 Pro Max будет стоить от 109 990 руб., следует из информации на официальном сайте магазина Apple.

Предзаказ на новые iPhone в России открывается 22 сентября, а в продаже устройства появятся с 24 сентября.

Сегодня корпорация Apple представила новые iPhone в ходе традиционной презентации. iPhone 13 будет доступен в двух корпусах — с диагоналями 5.4 и 6.1 дюймов. Новый смартфон представлен в пяти цветах: розовом, синем, красном, цвет «темной ночи» и «сияющей звезды».

В них используется чип от Apple A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. Новое поколение смартфонов оснащено функцией кинематографической съемки. Цена в США от $699 за iPhone 13 и от $799 за версию mini. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных