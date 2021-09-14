Apple назвала стоимость новых iPhone в России
Стоимость iPhone 13 в России составит от 79 990 руб, iPhone 13 Pro — от 99 990 руб., iPhone 13 mini — от 69 990 руб., iPhone 13 Pro Max будет стоить от 109 990 руб., следует из информации на официальном сайте магазина Apple.
Предзаказ на новые iPhone в России открывается 22 сентября, а в продаже устройства появятся с 24 сентября.
Сегодня корпорация Apple представила новые iPhone в ходе традиционной презентации. iPhone 13 будет доступен в двух корпусах — с диагоналями 5.4 и 6.1 дюймов. Новый смартфон представлен в пяти цветах: розовом, синем, красном, цвет «темной ночи» и «сияющей звезды».
В них используется чип от Apple A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. Новое поколение смартфонов оснащено функцией кинематографической съемки. Цена в США от $699 за iPhone 13 и от $799 за версию mini.