Apple представила новый iPhone 13

Главной новинкой традиционно считается iPhone: Apple презентовала новые iPhone 13 и iPhone 13 mini. iPhone 13 будет доступен в двух корпусах — с диагоналями 5.4 и 6.1 дюймов. Новый смартфон представлен в пяти цветах: розовом, синем, красном, цвет «темной ночи» и «сияющей звезды». В них используется чип от Apple A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. Apple заявляет, что процессор A15 Bionic «на 50% быстрее ближайшего конкурента». Новое поколение смартфонов оснастили функцией кинематографической съемки — фокус при съемке видео автоматически перенаправляется: софт сам предугадывает положение лиц, но можно регулировать и вручную. Цена в США от $699 за iPhone 13 и $799 за версию mini.