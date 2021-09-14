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Apple представила новый iPhone 13

Ведомости

Apple провела презентацию новинок. Из штаб-квартиры компании в Купертино, штат Калифорния, новые устройства представил глава Apple Тим Кук. Трансляция велась на сайте Apple. 

Первым представили новый iPad - c чипом позапрошлого поколения A13. iPad получил поддержку Apple Pencil, Smart Keyboard и камеру с функцией автоматического слежения за лицом. Цены в США: от $329. 

Еще одна новинка от Apple — 8,3-дюймовый iPad mini с новым дизайном. У гаджета нет кнопки «домой», зато появилась кнопка touch id сверху. В новом iPad mini будет usb-c порт и возможность подключения к сетям 5G. Цена в США: от $499.

Apple показала умные часы Apple Watch 7 с обновленным экраном Retina. Они износостойкие и «самые крепкие» в линейке, утверждают в Apple. Приложения адаптированы под новые размеры экрана. Например, на нем помещается на 50% больше текста, а виртуальная клавиатура стала полноразмерной. Зарядка происходит на 33% быстрее, при этом ее хватает на 18 часов работы. Цена в США: от $399. 

Главной новинкой традиционно считается iPhone: Apple презентовала новые iPhone 13 и iPhone 13 mini. iPhone 13 будет доступен в двух корпусах — с диагоналями 5.4 и 6.1 дюймов. Новый смартфон представлен в пяти цветах: розовом, синем, красном, цвет «темной ночи» и «сияющей звезды». В них используется чип от Apple A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. Apple заявляет, что процессор A15 Bionic «на 50% быстрее ближайшего конкурента». Новое поколение смартфонов оснастили функцией кинематографической съемки — фокус при съемке видео автоматически перенаправляется: софт сам предугадывает положение лиц, но можно регулировать и вручную. Цена в США от $699 за iPhone 13 и $799 за версию mini. 

Компания также представила новые iPhone 13 Pro — он идет с поддержкой ProMotion — с адаптивной частотой до 120 Гц. Дисплей теперь яркий даже при ярком солнце, а телефотокамера 77 мм с трехкратным оптическим зумом позволяет делать классические портреты, увеличивать изображение в шесть раз, делать яркие и четкие снимки со всеми деталями, утверждают в компании. Еще добавился эффект «живые фильтры» — обработки не после, а до получения снимка. 

В 2020 г. Apple провела три презентации. На первой в сентябре компания показала обновленные iPad и Apple Watch, на второй в октябре — iPhone 12, а на третьей в ноябре — MacBook Air и Pro на ARM, процессор M1 и Mac mini.

Ранее по теме: Apple назвала дату презентации новых гаджетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных