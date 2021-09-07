Apple назвала дату презентации новых гаджетов
Традиционная осенняя презентация новых гаджетов от Apple пройдет 14 сентября в 20:00 по мск, говорится на сайте компании.
Презентацию можно будет посмотреть онлайн на сайте компании или в Apple TV.
По данным источников Bloomberg, на презентации Apple может представить четыре новые модели iPhone с одинаковыми размерами экранов, но улучшенными камерами и процессорами. По данным издания, в iPhone могут добавить функцию поддержки сотовой связи для использования в экстренных ситуациях.
По данным агентства, Apple также может представить новые модели Apple Watch с увеличенным экраном, наушников AirPods, а также iPad и MacBook Pro. При этом все гаджеты могут быть и не представлены на презентации 14 сентября — обычно компания делает несколько презентаций за осень.
Например, в 2020 г. Apple провела три презентации. На первой в сентябре компания показала обновленные iPad и Apple Watch, на второй в октябре — iPhone 12, а на третьей в ноябре — MacBook Air и Pro на ARM, процессор M1 и Mac mini.