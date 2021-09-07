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Apple назвала дату презентации новых гаджетов

Ведомости

Традиционная осенняя презентация новых гаджетов от Apple пройдет 14 сентября в 20:00 по мск, говорится на сайте компании. 

Презентацию можно будет посмотреть онлайн на сайте компании или в Apple TV. 

По данным источников Bloomberg, на презентации Apple может представить четыре новые модели iPhone с одинаковыми размерами экранов, но улучшенными камерами и процессорами. По данным издания, в iPhone могут добавить функцию поддержки сотовой связи для использования в экстренных ситуациях. 

По данным агентства, Apple также может представить новые модели Apple Watch с увеличенным экраном, наушников AirPods, а также iPad и MacBook Pro. При этом все гаджеты могут быть и не представлены на презентации 14 сентября — обычно компания делает несколько презентаций за осень. 

Например, в 2020 г. Apple провела три презентации. На первой в сентябре компания показала обновленные iPad и Apple Watch, на второй в октябре — iPhone 12, а на третьей в ноябре — MacBook Air и Pro на ARM, процессор M1 и Mac mini.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных