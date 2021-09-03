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Apple перенесет внедрение проверки фотографий пользователей на детскую порнографию

Ведомости

Компания Apple приняла решение отложить внедрение проверки библиотек фотографий пользователей своей техники на предмет материалов с сексуальным насилием над детьми, сообщает CNBC.

«Основываясь на обратной связи клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие несколько месяцев собрать дополнительную информацию и внести улучшения перед тем, как вводить эти новые функции для детской безопасности», — говорится в сообщении компании.

Как отмечает CNBC, после раскрытия планов о внедрении программы, которая сможет анализировать фотографии на устройствах пользователей, Apple начали критиковать за ее позицию относительно конфиденциальности покупателей ее продукции.

Функция проверки библиотек пользователей должна была быть внедрена уже в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных