Apple перенесет внедрение проверки фотографий пользователей на детскую порнографию
Компания Apple приняла решение отложить внедрение проверки библиотек фотографий пользователей своей техники на предмет материалов с сексуальным насилием над детьми, сообщает CNBC.
«Основываясь на обратной связи клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие несколько месяцев собрать дополнительную информацию и внести улучшения перед тем, как вводить эти новые функции для детской безопасности», — говорится в сообщении компании.
Как отмечает CNBC, после раскрытия планов о внедрении программы, которая сможет анализировать фотографии на устройствах пользователей, Apple начали критиковать за ее позицию относительно конфиденциальности покупателей ее продукции.
Функция проверки библиотек пользователей должна была быть внедрена уже в этом году.