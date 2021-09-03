Apple перенесет внедрение проверки фотографий пользователей на детскую порнографию

«Основываясь на обратной связи клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие несколько месяцев собрать дополнительную информацию и внести улучшения перед тем, как вводить эти новые функции для детской безопасности», — говорится в сообщении компании.