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Эдвард Сноуден рассказал об опасности Apple

Ведомости

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в рамках марафона «Новое знание» сообщил, что Apple работает над технологией, которая позволит просматривать не только хранящиеся в облаках данные пользователей, но и информацию на самих смартфонах. 

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Сноуден пояснил, что и раньше компании, которые предоставляли облачные сервисы, сканировали данные там на наличие незаконного контента, но это происходило «на их стороне». «Сейчас Apple занимается совершенно иным – они хотят искать этот незаконный, нелегальный контент на ваших устройствах», – отметил он.

Что делать с этой информацией дальше – решат правительства, считает Сноуден. «Сможет ли Apple отказать правительству США, России, Китая или Германии, Франции, Великобритании? Ответ – нет, они не смогут, если захотят продавать свои продукты и услуги в этих странах. И это опасно», – подчеркивает он.   

Компания Apple ранее сообщала, что на ее устройствах появится функциях по поиску запрещенного контента в сообщениях и фотографиях. Речь идет о контенте, связанном с насилием над детьми.

На марафоне 2 сентября выступали и другие спикеры. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказывал о развитии технологий. По его словам, сейчас есть три тренда в этой сфере: инжиниринг надежности (движение в сторону надежности и безопасности систем), развитие искусственного интеллекта, а также и управление изменениями (востребованность технологий, которые позволяют адаптироваться под изменения). 

Технологические изменения, предупредил слушателей Мишустин, повлекут изменения и на рынке труда. Люди начинали опасаться безработицы с каждой технологической революцией, отметил премьер, и новые разработки действительно приводят к уменьшению количества рабочих мест в некоторых отраслях. В то же время производительность труда растет, создаются новые рабочие места в других отраслях, добавил Мишустин.

Марафон, организованный обществом «Знание», открыл 1 сентября президент Владимир Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных