Эдвард Сноуден рассказал об опасности Apple
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в рамках марафона «Новое знание» сообщил, что Apple работает над технологией, которая позволит просматривать не только хранящиеся в облаках данные пользователей, но и информацию на самих смартфонах.
Сноуден пояснил, что и раньше компании, которые предоставляли облачные сервисы, сканировали данные там на наличие незаконного контента, но это происходило «на их стороне». «Сейчас Apple занимается совершенно иным – они хотят искать этот незаконный, нелегальный контент на ваших устройствах», – отметил он.
Что делать с этой информацией дальше – решат правительства, считает Сноуден. «Сможет ли Apple отказать правительству США, России, Китая или Германии, Франции, Великобритании? Ответ – нет, они не смогут, если захотят продавать свои продукты и услуги в этих странах. И это опасно», – подчеркивает он.
Компания Apple ранее сообщала, что на ее устройствах появится функциях по поиску запрещенного контента в сообщениях и фотографиях. Речь идет о контенте, связанном с насилием над детьми.
На марафоне 2 сентября выступали и другие спикеры. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказывал о развитии технологий. По его словам, сейчас есть три тренда в этой сфере: инжиниринг надежности (движение в сторону надежности и безопасности систем), развитие искусственного интеллекта, а также и управление изменениями (востребованность технологий, которые позволяют адаптироваться под изменения).
Технологические изменения, предупредил слушателей Мишустин, повлекут изменения и на рынке труда. Люди начинали опасаться безработицы с каждой технологической революцией, отметил премьер, и новые разработки действительно приводят к уменьшению количества рабочих мест в некоторых отраслях. В то же время производительность труда растет, создаются новые рабочие места в других отраслях, добавил Мишустин.
Марафон, организованный обществом «Знание», открыл 1 сентября президент Владимир Путин.