Эдвард Сноуден рассказал об опасности Apple

На марафоне 2 сентября выступали и другие спикеры. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказывал о развитии технологий. По его словам, сейчас есть три тренда в этой сфере: инжиниринг надежности (движение в сторону надежности и безопасности систем), развитие искусственного интеллекта, а также и управление изменениями (востребованность технологий, которые позволяют адаптироваться под изменения).