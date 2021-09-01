Владимир Путин погрузил детей в вопросы информационной безопасности

Президент Владимир Путин 1 сентября прибыл во Владивосток. На встрече со школьниками на площадке детского центра «Океан» он рассказал, в чем, по его мнению, заключается риск новых источников информации. «В современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, рунет – там чего только нет! Туда залезешь – там можно вроде бы узнать все: от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов – все, – сказал президент. – Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации».