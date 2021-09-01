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Владимир Путин погрузил детей в вопросы информационной безопасности

Президент считает, что интернет может подвести, а профессионалы из общества «Знание» – нет
Анна Нараева
Владимир Путин рассказал детям, что в интернете встречаются полезные данные, но встречается и информационный мусор  /Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Владимир Путин 1 сентября прибыл во Владивосток. На встрече со школьниками на площадке детского центра «Океан» он рассказал, в чем, по его мнению, заключается риск новых источников информации. «В современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, рунет – там чего только нет! Туда залезешь – там можно вроде бы узнать все: от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов – все, – сказал президент. – Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации».

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В интернете очень много информационного мусора, считает президент. Зато возрожденное общество «Знание» в своей работе обращается к «настоящим профессионалам», которым «можно доверять»: «На их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении». Основную цель существования этого общества Путин видит в том, чтобы «помочь людям» найти себя.

Путин подписал указ о создании общества «Знание» в 2015 г. По указу президента оно должно заниматься духовно-нравственным воспитанием граждан России и повышением эффективности образовательно-просветительной работы. В апреле 2021 г. в послании Федеральному собранию Путин призвал перезапустить работу организации и сделать ее более современной. Он объяснил это тем, что общество «вроде существует, но вроде как его никто и не замечает».

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Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова 25 августа 2021 г. уже докладывала Путину на заседании президиума Госсовета по вопросам образования, что за 2020 г. число обращений родителей по вопросам «безопасной информационной среды» выросло на 80%. Кузнецова попросила министра просвещения Сергея Кравцова создать «реестр или иную маркировку» рекомендуемых родителям информационных ресурсов.

Эта идея также фактически реализована: Путин 1 сентября по видеосвязи наблюдал за церемонией подписания хартии безопасности детей в интернете, которая прошла в «РИА Новости». О ее подготовке со ссылкой на источники сообщали «Ведомости». Крупнейшие российские интернет-компании, телекомоператоры и медиахолдинги договорились самостоятельно находить и удалять нежелательный для детей контент, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей и т. д. Подписи под документом поставили «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа».

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Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина говорит, что вопрос информационной безопасности детей нужно решать с помощью пропаганды «ответственного отношения родителей и других близких взрослых», а также продвижения «альтернативного контента». «Совместными усилиями нужно начать хотя бы дозировать и контролировать, с каким контентом ребенок проводит время, или мы будем терять поколение», – добавила Митянина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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