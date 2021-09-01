Путин оценил численность россиян без катаклизмов XX века

Он пояснил, что в течение XX века «рассыпалась российская государственность» два раза: после революции 1917 г. и в 1991 г. при развале СССР. «Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — рассказал Путин (цитата по ТАСС).