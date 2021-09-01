Путин оценил численность россиян без катаклизмов XX века
Население России могло бы сейчас составлять, по некоторым оценкам, 500 млн человек, если бы страна дважды не распадалась в XX веке, заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками на Дальнем Востоке.
Он пояснил, что в течение XX века «рассыпалась российская государственность» два раза: после революции 1917 г. и в 1991 г. при развале СССР. «Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — рассказал Путин (цитата по ТАСС).
По данным Росстата на 1 января 2021 г., численность населения России составила 146,17 млн человек.
Ранее Путин заявил, что при распаде СССР Россия потеряла около половины промышленного потенциала, столько же населения и значительную часть территории. Летом 2020 года Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 г. Основными целями, указанными в документе, являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.