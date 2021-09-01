Кириенко анонсировал выступление Сноудена на марафоне «Нового знания»

Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. Последний раз российские власти продлевали экс-сотруднику АНБ вид на жительство в январе 2017 г. В США Сноудену может грозить смертная казнь.