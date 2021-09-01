Кириенко анонсировал выступление Сноудена на марафоне «Нового знания»
На очередном марафоне «Новое знание» выступит бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.
«Из неожиданных [гостей марафона «Новое знание»] у нас завтра запланировано интервью со Сноуденом, например, который дает ответы для общества «Знание». При всей его нелюбви давать интервью для общества «Знание» он его дает», — сказал Кириенко.
Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. Последний раз российские власти продлевали экс-сотруднику АНБ вид на жительство в январе 2017 г. В США Сноудену может грозить смертная казнь.
В первом трехдневном онлайн-марафоне «Новое знание», который прошел в конце мая, принял участие американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Маск тогда заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на рынок России и стран СНГ. Он также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории. Однако на предложения Минпромторга и властей Калужской области открыть завод он не ответил.