Акции «Роснефти» обновили исторический максимум

Акции «Роснефти» в ходе торгов на Московской бирже выросли почти на 6% по отношению к закрытию предыдущего дня торгов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 12:10 по мск цена за одну бумагу составила 589,8 руб., что является историческим максимумом. До этого максимальное значение (586,95 руб. за ценную бумагу) было зафиксировано в начале июля 2021 г.