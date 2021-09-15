Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Акции «Роснефти» в ходе торгов на Московской бирже выросли почти на 6% по отношению к закрытию предыдущего дня торгов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 12:10 по мск цена за одну бумагу составила 589,8 руб., что является историческим максимумом. До этого максимальное значение (586,95 руб. за ценную бумагу) было зафиксировано в начале июля 2021 г.
Котировки растут на фоне заявления вице-премьера Александра Новака, который 15 сентября сообщил, что Минэнерго в ближайшие дни подготовит доклад по просьбе «Роснефти» разрешить ей экспорт газа через газопровод «Северный поток — 2».
«Там сроки уже подходят, в ближайшие дни должен поступить доклад Минэнерго, и правительство будет докладывать президенту», — сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год в Европу через агентское соглашение с «Газпромом», при этом выплачивая на эти объемы повышенный уровень НДПИ.
Ранее американский инвестиционный банк J.P. Morgan повысил целевую цену акций «Роснефти» почти на 14% до $10 за глобальную депозитарную расписку. По мнению аналитиков банка, большая часть потенциала обусловлена проектом «Восток Ойл», реализация которого еще не до конца отражена в оценке компании рынком. Продажа долей в проекте новым партнерам (например, из Индии или Китая) будет способствовать росту капитализации «Роснефти», считают в J.P. Morgan.
По оценке J.P. Morgan, вклад в потенциал роста акций «Роснефти» вносит и высокая дивидендная доходность. По итогам 2021 и 2022 гг. она ожидается на уровне 9-12%. В августе совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 руб. на акцию, или суммарно 191 млрд руб. Этот уровень промежуточных дивидендов является рекордным для «Роснефти».
В июле американский инвестбанк Morgan Stanley повысил прогноз по цене акций «Роснефти» на 14% — с $9,2 до $10,5 за бумагу. До него Bank of America Merrill Lynch в рамках пересмотра целевых цен нефтегазового сектора также повысил целевую цену бумаг «Роснефти» на 10% до $9,9.