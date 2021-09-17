Газпромбанк вышел из капитала «Мечела»
Газпромбанк 6 сентября вышел из капитала «Мечела», говорится в сообщении кредитной организации. Банк владел 9,35% обыкновенных акций компании.
Уставный капитал «Мечела» разделен на 416,3 млн обыкновенных и 138,8 привилегированных акций (40% «префов» — квазиказначейские). До сделки, по информации на сайте «Мечела», бизнесмен Игорь Зюзин и его семья контролировали 51,54% обыкновенных акций компании, в свободном обращении находилось 39,38% обыкновенных акций.
В день сделки цена акций «Мечела» на Мосбирже выросла со 117,5 руб. до 145,5 руб. На следующий день их цена в моменте доходила до 178 руб., а объем сделок за день превысил 11,4 млрд руб. К 17:03 бумаги «Мечела» продавались по 150,77 руб. (-1,84%).
В ноябре 2019 г. РБК со ссылкой на источники сообщил, что ВТБ выкупил весь долг «Мечела» перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. В результате сделки долг «Мечела» перед ВТБ стал составлять около 204,6 млрд руб., что соответствует почти 50% всего долгового портфеля группы. Вторым крупнейшим кредитором компании оставался Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга).