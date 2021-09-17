Газпромбанк вышел из капитала «Мечела»

В ноябре 2019 г. РБК со ссылкой на источники сообщил, что ВТБ выкупил весь долг «Мечела» перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. В результате сделки долг «Мечела» перед ВТБ стал составлять около 204,6 млрд руб., что соответствует почти 50% всего долгового портфеля группы. Вторым крупнейшим кредитором компании оставался Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга).