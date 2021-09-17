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Газпромбанк вышел из капитала «Мечела»

Ведомости

Газпромбанк 6 сентября вышел из капитала «Мечела», говорится в сообщении кредитной организации. Банк владел 9,35% обыкновенных акций компании. 

Уставный капитал «Мечела» разделен на 416,3 млн обыкновенных и 138,8 привилегированных акций (40% «префов» — квазиказначейские). До сделки, по информации на сайте «Мечела», бизнесмен Игорь Зюзин и его семья контролировали 51,54% обыкновенных акций компании, в свободном обращении находилось 39,38% обыкновенных акций.

В день сделки цена акций «Мечела» на Мосбирже выросла со 117,5 руб. до 145,5 руб. На следующий день их цена в моменте доходила до 178 руб., а объем сделок за день превысил 11,4 млрд руб. К 17:03 бумаги «Мечела» продавались по 150,77 руб. (-1,84%).

В ноябре 2019 г. РБК со ссылкой на источники сообщил, что ВТБ выкупил весь долг «Мечела» перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. В результате сделки долг «Мечела» перед ВТБ стал составлять около 204,6 млрд руб., что соответствует почти 50% всего долгового портфеля группы. Вторым крупнейшим кредитором компании оставался Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных