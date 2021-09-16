СМИ узнали о планах Минфина повысить ставку НДПИ до 6% для металлургов

Как ранее сообщили «Ведомости», власти обсуждают несколько вариантов повышения НДПИ. Первый вариант — это фронтальное повышение НДПИ: в прошлом году рентный коэффициент был повышен до 3,5, сейчас рассматривается его доведение до 5. Другой вариант – установление прогрессивной шкалы по налогу на прибыль: повышающий коэффициент будет установлен в зависимости от уровня инвестиций и дивидендов. Чем выше будет пропорция в пользу выплат акционерам из чистой прибыли – тем выше будет ставка. Третий вариант – наиболее экстремальный для предпринимателей, который был единогласно ими раскритикован, говорили источники «Ведомостей».