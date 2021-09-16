СМИ узнали о планах Минфина повысить ставку НДПИ до 6% для металлургов
Минфин предлагает повысить ставку по налогу на добычу полезных ископаемых до 6%, сообщает ТАСС со ссылкой на источника, близкого к участнику совещания правительства с металлургами. В частности, до 6% могут быть подняты ставки для нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, калийных руд и черной металлургии.
Как ранее сообщили «Ведомости», власти обсуждают несколько вариантов повышения НДПИ. Первый вариант — это фронтальное повышение НДПИ: в прошлом году рентный коэффициент был повышен до 3,5, сейчас рассматривается его доведение до 5. Другой вариант – установление прогрессивной шкалы по налогу на прибыль: повышающий коэффициент будет установлен в зависимости от уровня инвестиций и дивидендов. Чем выше будет пропорция в пользу выплат акционерам из чистой прибыли – тем выше будет ставка. Третий вариант – наиболее экстремальный для предпринимателей, который был единогласно ими раскритикован, говорили источники «Ведомостей».
Агентство приводит подробности варианта Минфина: так, для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд текущая ставка НДПИ может быть повышена с 4% до 6%, а коэффициент 3,5 предлагается заменить на привязку к рублевой биржевой котировке апатитового концентрата и объем добычи руды. Для калийных руд — повысить ставку с 3,7% до 6% и привязать к рублевым биржевым котировкам калия, объемам добычи руды и коэффициенту 0,35. Для черной металлургии предлагается повысить текущую ставку НДПИ с 4,8% до 6%, которая умножается на биржевую котировку железной руды Iron Ore Fines 62% Fe spot China. Уголь коксующийся предлагается облагать ставкой НДПИ в 6% (вместо текущей в 57 руб. за тонну), помноженной на котировку FOB US East Coast.
Для цветмета ставку НДПИ в размере 730 руб. на тонну предлагается сохранить, как и коэффициент Крента в размере 3,5, но ввести котировки на соответствующий металл — медь (LMCADY Comdty), никель (LMNIDY Comdty), палладий (PALL Comdty), платину (PLAT Comdty).
Сейчас в России НДПИ для металлургов не превышает 1–2% от выручки. Эксперты, опрошенные ранее «Ведомостями» говорили, что при повышении НДПИ до 5% налоговая нагрузка на отрасль может увеличиться на 100 млрд руб. в год. В большей степени потенциальный рост НДПИ может отразиться на компаниях с «мощной сырьевой базой» — «Металлоинвесте», «Мечеле», Evraz, «Северстали» и НЛМК.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что экспортеры сырья должны делиться сверхдоходами. Эти средства, по мнению министра, должны направляться на поддержку граждан, также благодаря обложению дополнительных доходов должны быть реализованы инициированные в августе выплаты военным и пенсионерам.
С 1 августа по 31 декабря 2021 г. в России действуют временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. Кроме того, в начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят НДПИ. По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны.
По мнению Путина, они растут в связи с провоцируемым металлургами дефицитом металла из-за его усиленного вывоза за рубеж для получения металлургами сверхприбылей. Сверхприбыли же гарантируются ростом цен на металл на мировых рынках из-за последствий пандемии. Замминистра финансов Алексей Сазанов позже пояснил, что обсуждается вопрос плавающих ставок НДПИ с привязкой к ценам на мировых рынках. Их обсуждение может начаться, по словам Сазанова, в октябре.