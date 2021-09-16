Минфин настаивает на принципиальном пересмотре подхода к расчету НДПИ

Разговор был исключительно конструктивен, уточнил источник, близкий к правительству. По информации «Ведомостей», власти предложили несколько вариантов. Наиболее простой – фронтальное повышение налога на добычу полезных ископаемых: в прошлом году рентный коэффициент был повышен до 3,5, сейчас рассматривается его доведение до 5. Другой вариант – установление прогрессивной шкалы по налогу на прибыль: повышающий коэффициент будет установлен в зависимости от уровня инвестиций и дивидендов. Чем выше будет пропорция в пользу выплат акционерам из чистой прибыли – тем выше будет ставка. Третий вариант – наиболее экстремальный для предпринимателей, который был единогласно ими раскритикован: «перепривязка» НДПИ к уровню выручки (сейчас уровень налога зависит от стоимости добытой руды). «Это вызвало наибольший негатив, поскольку большая часть плательщиков НДПИ – диверсифицированные компании, чья выручка складывается не только за счет добычи и продажи ископаемых». Бизнес просил не трогать