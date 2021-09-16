Минфин настаивает на принципиальном пересмотре подхода к расчету НДПИ

Минфин настаивает на принципиальном пересмотре подхода к расчету НДПИВедомство предложило привязать его к ценам на международных биржах
Пространство вокруг Минфина вчера было буквально загромождено люксовыми авто – даже для повидавшей виды Биржевой площади концентрация «Роллс-Ройсов», «Бентли», «Майбахов» и традиционных кортежных «Мерседесов» V-класса, премиальных микроавтобусов, зашкаливала.
Владельцы и руководители крупнейших металлургических и химических предприятий прибыли на встречу с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым. Для обсуждения изъятия сверхдоходов пригласили представителей ММК, USM Holding, «Мечела» «Полюса», «Фосагро», Evraz, НЛМК, «Северстали», «Металлоинвеста», «Уралхима», «Норникеля», «Удоканской меди», а также Российского союза промышленников и предпринимателей. Выходившие с совещания бизнесмены были задумчивы, хмуры и с «Ведомостями» общаться отказались, по крайней мере «не при пацанах», как пояснил впоследствии один из ее участников.
Разговор был исключительно конструктивен, уточнил источник, близкий к правительству. По информации «Ведомостей», власти предложили несколько вариантов. Наиболее простой – фронтальное повышение налога на добычу полезных ископаемых: в прошлом году рентный коэффициент был повышен до 3,5, сейчас рассматривается его доведение до 5. Другой вариант – установление прогрессивной шкалы по налогу на прибыль: повышающий коэффициент будет установлен в зависимости от уровня инвестиций и дивидендов. Чем выше будет пропорция в пользу выплат акционерам из чистой прибыли – тем выше будет ставка. Третий вариант – наиболее экстремальный для предпринимателей, который был единогласно ими раскритикован: «перепривязка» НДПИ к уровню выручки (сейчас уровень налога зависит от стоимости добытой руды). «Это вызвало наибольший негатив, поскольку большая часть плательщиков НДПИ – диверсифицированные компании, чья выручка складывается не только за счет добычи и продажи ископаемых». Бизнес просил не трогать
НДПИ и временно – на 1 год – повысить ставку налога на прибыль, а затем более взвешенно провести системную корректировку.
Но уже после встречи представители компаний-участников совещения получили от Минфина документ об основных направлениях корректировок налогообложения отдельных отраслей (есть у «Ведомостей»). Сейчас уровень НДПИ в целом зависит от стоимости добытого сырья (формула отличается в зависимости от вида ископаемого, но в целом она ориентирована, как правило, на себестоимость руды). Теперь предлагается привязать налог к рублевой биржевой цене и объему добытой руды. В документе Минфина таким образом переформатирована концепция НДПИ для черной металлургии, минеральных удобрений, цветных металлов, а также угля. К каждому виду ископаемого прилагаются биржевые бенчмарки. Например, для черной металлургии ими служит индекс Iron Ore Fines 62% Fe spot China. Именно на таком варианте будет настаивать Минфин на совещании в правительстве, уточнили источники «Ведомостей».
«Состоялся обстоятельный, конструктивный разговор представителей крупного частного бизнес с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и рядом министров. Похоже, что представители правительства нас внимательно выслушали, услышали ли они нас – покажет ближайшее время. Но то, что диалог наконец состоялся, – безусловно позитивное явление. За это спасибо председателю правительства Михаилу Мишустину, который поручил провести эту встречу. Результаты ее с соответствующими предложениями будут доложены Мишустину <...> Тогда и посмотрим, какой будет результат для бизнеса», – заявил «Ведомостям» представитель «Северстали». Представители остальных компаний – участников совещания, а также Минфина, Минэка, ФНС не ответили на запросы «Ведомостей».
В правительстве стали обсуждать изменение подходов к налогообложению металлургической отрасли после резкого роста цен на металлы, который начался в конце прошлого года и отразился на многих металлоемких отраслях.
31 мая Белоусов в интервью РБК заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд руб. в части госкапвложений и гособоронзаказа. При этом, по данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль – одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% у других добывающих отраслей. Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний – одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 60%, свидетельствуют расчеты Vygon Consulting.
Повышение НДПИ источники «Ведомостей», близкие к правительству, называли одним из наиболее вероятных сценариев изменения налоговой нагрузки металлургов. Президент Владимир Путин в начале августа анонсировал увеличение НДПИ для компаний, занятых в металлургической промышленности, с 2022 г. «Правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планируют направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. Поэтому этот переток имеет место быть. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», – сказал президент.
Высокие цены на продукцию металлургических компаний и производителей удобрений будут сохраняться, говорится руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Снижение цен на сталь во многом временно, в течение месяца-двух цены могут вернуться к росту, считает эксперт. Сейчас компании имеют сверхдоходы, которые составляют до половины всех их доходов, указывает он.
Цены остаются на высоких уровнях, даже несмотря на коррекционное снижение по ряду товаров, согласен управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов. Среднее значение котировок меди в III квартале на 50% выше уровня среднего значения за 2020 г., отмечает он. Рост инвестиций компаний сейчас достаточно большой, но значительная часть сверхдоходов все-таки идет на выплату дивидендов, указывает Чуйко. По его мнению, увеличение НДПИ – достаточно простой способ обложить отрасль дополнительными налогами, но в этом случае низкорентабельные проекты могут стать убыточными.
Для железной руды предложения Минфина будут означать рост отчислений в 1,5 раза, для удобрений – в 2-2,5 раза, а для многокомпонентных руд НДПИ – в 1,7–2,5 раза – в зависимости от состава руды и соотношения цен на металлы, подсчитал управляющий директор Рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.