Москва и Париж проведут переговоры по российскому закону о шампанском

5 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино». Следовательно, необходимо убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, а точнее, с контрэтикеток, обычно расположенных на обратной стороне бутылки, и внести изменения в сопроводительную документацию. Изменения вступили в силу 6 июля.