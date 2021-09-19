Москва и Париж проведут переговоры по российскому закону о шампанском
Россия и Франция договорились обсудить изменения, внесенные в российское законодательство о распространении алкогольной продукции, сообщил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди по итогам встречи с замглавы российского Минсельхоза Сергеем Левиным.
«Мы достигли договоренностей о методе работы, чтобы прояснить новый российский винный закон и найти решение нынешней ситуации», – написал он в Twitter.
Как уточняет Reuters со ссылкой на пресс-службу французского ведомства, Париж считает необходимым создать совместную рабочую группу по решению этого вопроса.
5 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино». Следовательно, необходимо убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, а точнее, с контрэтикеток, обычно расположенных на обратной стороне бутылки, и внести изменения в сопроводительную документацию. Изменения вступили в силу 6 июля.
После этого Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC) рекомендовал французским виноделам приостановить поставки шампанского в Россию, однако на прошлой неделе отменил свою рекомендацию, добавив, что французская сторона будет уважать российский закон.