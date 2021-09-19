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Москва и Париж проведут переговоры по российскому закону о шампанском

Ведомости

Россия и Франция договорились обсудить изменения, внесенные в российское законодательство о распространении алкогольной продукции, сообщил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди по итогам встречи с замглавы российского Минсельхоза Сергеем Левиным.

«Мы достигли договоренностей о методе работы, чтобы прояснить новый российский винный закон и найти решение нынешней ситуации», – написал он в Twitter.

Как уточняет Reuters со ссылкой на пресс-службу французского ведомства, Париж считает необходимым создать совместную рабочую группу по решению этого вопроса.

5 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино». Следовательно, необходимо убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, а точнее, с контрэтикеток, обычно расположенных на обратной стороне бутылки, и внести изменения в сопроводительную документацию. Изменения вступили в силу 6 июля.

После этого Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC) рекомендовал французским виноделам приостановить поставки шампанского в Россию, однако на прошлой неделе отменил свою рекомендацию, добавив, что французская сторона будет уважать российский закон. 

Ранее по теме: Комитет вин Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных