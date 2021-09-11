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Комитет вин Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию

Ведомости

Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC) решил отменить свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию, поставки могут начаться с 15 сентября, сообщает BMF TV.

Решение комитете о приостановке экспорта, принятое в июле, было связано с поправками в российское законодательство, в соответствии с которыми наименование «шампанское» теперь закрепляется лишь за товарами, произведенными в России.

Отмена приостановки экспорта является мирной мерой урегулирования, которая позволит не доводить конфликт до Всемирной торговой организации, подчеркнули в CIVS.

«Мы будем уважать новый закон», – заявил сопредседатель CIVC Жан-Мари Барильер.

По его словам, французские виноделы также заинтересованы в том, чтобы «не наказывать» российских потребителей, учитывая приближающиеся новогодние праздники. На Россию приходится около 0,5% от всего объема поставок шампанского, но это «имиджевый рынок», где продукция продается по весьма высокой цене, заметил Барильер.

Ранее по теме: Минфин разъяснил правила импорта вин в Россию в связи с «законом о шампанском»

5 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино». Следовательно, необходимо убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, а точнее с контрэтикеток, обычно расположенных на обратной стороне бутылки, и внести изменения в сопроводительную документацию. Изменения вступили в силу 6 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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