Комитет вин Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию
Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC) решил отменить свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию, поставки могут начаться с 15 сентября, сообщает BMF TV.
Решение комитете о приостановке экспорта, принятое в июле, было связано с поправками в российское законодательство, в соответствии с которыми наименование «шампанское» теперь закрепляется лишь за товарами, произведенными в России.
Отмена приостановки экспорта является мирной мерой урегулирования, которая позволит не доводить конфликт до Всемирной торговой организации, подчеркнули в CIVS.
«Мы будем уважать новый закон», – заявил сопредседатель CIVC Жан-Мари Барильер.
По его словам, французские виноделы также заинтересованы в том, чтобы «не наказывать» российских потребителей, учитывая приближающиеся новогодние праздники. На Россию приходится около 0,5% от всего объема поставок шампанского, но это «имиджевый рынок», где продукция продается по весьма высокой цене, заметил Барильер.
5 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино». Следовательно, необходимо убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, а точнее с контрэтикеток, обычно расположенных на обратной стороне бутылки, и внести изменения в сопроводительную документацию. Изменения вступили в силу 6 июля.